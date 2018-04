F-16-piloot Gizmo: "Op mijn bureau ligt een gesloten enveloppe klaar voor mijn echtgenote" SD

03 april 2018

09u46

Bron: VTM 0 TV De gruwelijke beelden van piloten die boven vijandelijk gebied in Syrië en Irak in de problemen kwamen en door IS gevangen genomen en gefolterd werden, gingen de wereld rond. Nu nog zinderen de beelden na bij Barry, Sprinker, Scalle, Gadis en de andere piloten die gevolgd worden in F-16.

F-16-piloot Barry: “Dat is een zeer moeilijk onderwerp. Daar wordt over gebabbeld maar...”. Ook Gizmo heeft alles voorbereid: “Ik weet niet wat mijn collega’s voorzien. Maar op mijn bureau ligt wel een gesloten enveloppe klaar voor mijn echtgenote.”

Als F-16-piloot moeten ze niet alleen leren vliegen, maar krijgen ze ook een uitgebreide opleiding om in vijandelijk gebied te overleven. In aflevering drie toont een militair in Jordanië wat er allemaal in het overlevingspakket van een F-16-piloot zit, voor het geval hij met zijn schietstoel zijn toestel moet verlaten. Werkelijk alles is voorzien. Van een opblaasbare boot en een spade tot een rantsoen van suikerrijke karamellen. De piloten zijn ook gewapend. En dan is de vraag wat ze met hun laatste kogel doen als ze gevangen worden door niets ontziende IS-strijders.

De helm van 200.000 euro

Cruciaal in de uitrusting van de piloten is hun helm. Die is niet zomaar een bescherming, maar een staaltje spitstechnologie. Eén helm kost al gauw 200.000 euro. Met de ingebouwde elektronica kunnen de piloten meteen een vijand proberen neer te halen via het Look Lock Launch principe: als de piloot de vijand ziet vliegen, kan hij gewoon met een ingebouwd vizier kijken, zijn blik op de vijand ‘locken’ en zijn wapens afvuren. Eigenlijk schiet hij dus met zijn ogen.

Een dodelijke crash

Soms gebeurt er ook dichtbij huis een fataal ongeval met een F-16. En het gevaar kan in een klein hoekje zitten. De piloten van Kleine Brogel blikken terug op een dodelijke crash in april 2002. Toen botste een Belgische F-16 bij een oefenvlucht in het Nederlandse Sellingen met een ULM-vliegtuig. Beide toestellen stortten neer. Eén van de twee F-16-piloten, Looke, komt bij het ongeval om het leven. Zijn vriend en copiloot Levi overleeft de crash. In F-16 vertelt Levi over het ongeval: “Ik hoorde een knal, en plots was ik met mijn schietstoel uit het vliegtuig. Gelukkig ging mijn parachute open. Pas achteraf in het ziekenhuis hoorde ik dat Looke overleden was.”

Veteraan Scalle heeft het er na jaren nog altijd moeilijk mee: “Het is zeer moeilijk om daar over te praten, misschien is dat iets dat we weg steken. Je denkt altijd, dat had ik kunnen zijn. En iedereen heeft dezelfde reflex: waarom hij? Waarom wij niet? En dat brengt de groep nog dichter bij mekaar.” Ook Ann, de weduwe van Looke getuigt: “Ik ben toen heel goed opgevangen door de basis. Het squadron is een echte familie. Het blijft vreemd als je de piloten ziet, en hij staat er niet meer tussen.”

