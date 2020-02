Exit VRT-directeur fataal voor talkshow Matthijs van Nieuwkerk en Evi Hanssen MC

19 februari 2020

De talkshow-plannen van Matthijs van Nieuwkerk en Evi Hanssen vallen in het water na het vertrek van VRT-directeur Peter Claes.

Naar eigen zeggen droomde Matthijs ervan om een paar jaar in Antwerpen te komen wonen. Dat kon perfect, nu het Nederlandse talkshowicoon de stekker uit zijn dagelijkse praatbarak ‘De Wereld Draait Door’ trekt. Naar verluidt had Matthijs zelfs al een optrekje op het oog. Dat paste ook perfect in de plannen die VRT-directeur Peter Claes met hem had. Er waren vergevorderde gesprekken voor een eigen talkshow, samen met Evi Hanssen, zijn Vlaamse tv-partner in Holland. Sinds Claes op non-actief stond, waren er geen gesprekken meer. En nu de directeur weg is, lijkt ook de Vlaamse talkshow met van Nieuwkerk dood voor de geboorte.