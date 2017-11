Exit Simon uit ‘Familie’ Jolien Boeckx

20u40 884 VTM Simon (Braam Verreth) tijdens het politieverhoor

Het is over en out voor Simon (Braam Verreth) in ‘Familie’. Na de ontvoering en moordpoging op Stefanie (Jasmijn Van Hoof) kon hij geen kant meer op. Kijkers waren vanavond getuige van een politieverhoor, waarin hij zich compleet in nesten werkte en ook de moord op Jason leek te bekennen…

Jolien Boeckx

Hoe dit precies zal aflopen en wat er Simon boven het hoofd hangt van straf, wordt in de aflevering van maandag pas duidelijk. Al zullen de ‘Familie’-kijkers Simon dan niet meer kunnen zien. De verhaallijn rond het personage van Braam Verreth is ten einde gekomen. Simon werd na twee jaar en half uit de soap geschreven. “Ik kijk met een zeer fijn gevoel terug naar mijn periode bij 'Familie'. Simon spelen was een feest voor mij, aangezien ik er veel in kwijt kon als acteur”, reageert Braam op zijn vertrek. Midden 2015 maakte hij als Simon Feyaerts zijn intrede in ‘Familie’, als broer van de overleden Thomas Feyaerts (Pieter Verelst), de man van Stefanie.

Simon papte al snel aan met de vrouw van zijn broer en zorgde voor heel wat miserie bij de familie Van den Bossche. Zo speelde hij het duistere spelletje met June (Katrien De Becker, die vorig jaar werd vermoord in de soap, red.) mee om Fashion ten onder te laten gaan, en probeerde hij de bomma (Annie Geeraerts) te vergiftigen. “Simon was iemand die heel arrogant en zelfs agressief uit de hoek kon komen, maar zo nu en dan brak hij ook en zag je zijn gevoelige kant. Voor mij is Simon een personage dat enorm worstelt met zichzelf. Hij is er rotsvast van overtuigd dat werkelijk niemand hem echt graag ziet en dat maakt hem tot een heel tragisch figuur”, aldus de acteur. “Zeker bij het spelen van een 'slecht' personage hou ik ervan om de pijn en de wanhoop van het personage te tonen. Hoewel zijn daden niet goed te praten zijn, hoop ik stiekem dat het publiek ook zijn weggestopt verdriet en zijn gebrek aan zelfvertrouwen ziet en hem daarom misschien iets minder snel veroordeelt.”

De acteur bedankt na die jaren ook zijn collega’s van ‘Familie’. Braam: “Uiteraard ben ik maar een piepklein deeltje van het geheel. Wat ben je als acteur zonder al je medespelers, de schrijvers, regisseurs en de talloze mensen die meewerken achter de schermen? Wanneer je bijvoorbeeld eens een slechte dag hebt, kan een goed gesprek in de schminkstoel wonderen doen als je daarna de set op moet. Of wanneer je een hele dag emotionele scènes moet spelen, is het fijn als er een opnameleider op de set staat die vraagt of alles nog goed met je gaat. Dat soort zorgzaamheid is goud waard. Ik heb me steeds erg welkom gevoeld op de set.”

Nu gaat hij zich meer concentreren op het theater. “Ik heb daar nu meer ruimte voor en dat is fijn, na twee jaar en half hoofdzakelijk in een soap te spelen. Maar ook wil ik zeker opnieuw als acteur voor televisie werken als er zich mooie kansen voordoen. Ik laat komen wat er komt, zo is het tot hiertoe altijd al gegaan, en dat vind ik prima”, besluit Braam Verreth.

