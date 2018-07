Exit 'Mooi & Meedogenloos en 'De Dingen Des Levens': definitief afscheid van twee legendarische soaps HL

30 juli 2018

00u00 1 TV De laatste rechte lijn is nu echt ingezet. De Vlaamse fans kunnen deze week nog een laatste keer genieten van 'Mooi & Meedogenloos' en 'De Dingen Des Levens', maar daarna verdwijnen de twee soaps bij Fox definitief van het scherm.

De Amerikaanse soap 'Days of Our Lives' volgt al sinds 1965 de lotgevallen van enkele families in het fictieve stadje Salem. 'The Bold and the Beautiful' draaide sinds 23 maart 1987 op CBS rond de rijke familie Forrester en de minder gefortuneerde Logans. Dat deze twee kranige oudjes dit jaar zouden worden afgevoerd, werd enkele weken geleden al beslist, maar de precieze timing is nu pas bekend. Fox zendt de laatste afleveringen op vrijdag 3 augustus uit. "Het contract met de twee producenten is opgezegd", zegt Fox-woordvoerder Nataly Guns. "We eindigen trouwens niet met een speciale slotaflevering. Het wordt een doordeweekse episode waarin geen grootse dingen gebeuren."

De twee soaps passen niet meer bij het jonge imago dat de zender zich wil aanmeten. "Fox profileert zich over de hele wereld als een zender van series. Enkel in België werden ook nog soaps uitgezonden. Ik wil de ontgoocheling bij sommige kijkers niet minimaliseren, maar ook niet opblazen. Op deze beslissing kregen we amper reacties. Er werd online wel een petitie tegen het afvoeren van 'Mooi & Meedogenloos' georganiseerd, maar die verzamelde slechts 196 handtekeningen. Waarvan een groot deel van buitenlanders die enkel hun sympathie wilden betuigen. De ontgoocheling valt al bij al dus nog wel mee."