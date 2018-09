Exclusieve preview: Genkse politie laat zich schaduwen in 'Helden van Hier: Op Interventie' SD

Vanaf vanavond gaat 'Helden van Hier' in het zog van één van de spannendste beroepen ter wereld: dat van de interventiepolitie. De Genkse interventiepolitie zone CARMA liet zich 8 maanden lang schaduwen. De camera's volgen de meer dan 300 politiemannen en -vrouwen die elke dag hun eigen veiligheid op het spel zetten voor die van de burgers.

Politiezone CARMA bestrijdt dag en nacht kleine en grote criminaliteit in 9 Limburgse steden en gemeenten. De ploegen staan er paraat voor de veiligheid van 176.000 inwoners in de regio rond Genk. 'Helden van Hier: Op Interventie' toont het werk van de interventiepolitie zoals het echt is. Een achtervolging, verhoor na een inbraak of inval met getrokken wapens in een enorme wietplantage. Waar de camera omwille van veiligheidsredenen moet stoppen, gaan de bodycams van de agenten verder. Nóg dichter bij de actie.

Tijdens een antidrugsactie in een woonwijk is de spanning te snijden. De politie opent de jacht op een dealer die rond het speelpleintje actief is. “We verspreiden verschillende ploegen over het terrein om de dealer en afnemer op heterdaad te betrappen”, licht inspecteur Patrick toe. De verdachten zijn echter uit op een kat- en muisspel. “Je voelt dat niet alleen wij in de gaten houden, maar dat ook wij in de gaten worden gehouden...”

