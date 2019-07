Exclusief op de set van ‘Midsomer Murders’: “Amusant, al die gekke moorden” Redactie

30 juli 2019

11u08

Bron: Dag Allemaal 2 TV De Britse misdaadserie ‘Midsomer Murders’ is wereldwijd een enorm succes. In Vlaanderen is het zelfs de best bekeken buitenlandse tv-serie, iets wat hoofdrolspeler Neil ‘Barnaby’ Dudgeon (58) bijzonder tevreden stemt. “Ik kom heel graag naar jullie land”, vertelt de acteur, die wij exclusief mogen spreken op de set. “Ik hou vooral van jullie cafécultuur: no-nonsense, gewoon pinten drinken!”

Fans van ‘Midsomer Murders’ hoeven deze zomer niet op hun honger te blijven zitten. BBC 1 zendt namelijk elke dag herhalingen uit, mét Nederlandstalige ondertitels zowaar. Ondertussen is de Britse cast volop bezig om een nieuwe lading moordmysteries in te blikken. Wij mochten op setbezoek, en kregen de kans om Neil Dudgeon alias John Barnaby te interviewen.

Plaats van afspraak is een statig landgoed in het schilderachtige dorpje Chenies, in het graafschap Buckinghamshire. Vandaag worden er scènes opgenomen voor ‘The Sting of Death’, één van de afleveringen van het 21ste seizoen. Inspecteur Barnaby en zijn assistent Jamie Winter, een rol van Nick ­Hendrix, moeten voor de zoveelste keer opdraven om een moord op te lossen. Op een historische plek nog wel, want koning Hendrik VIII kwam in dit landhuis vaak verpozen met één van zijn zes echtgenotes. De opnamen verlopen helaas niet vlekkeloos. De regen gooit roet in het eten. En dat betekent wachten. Pas in de late namiddag krijgen we Neil te spreken. “Sorry voor het lange wachten”, ­excuseert hij zich. “In al die jaren dat ik hier ben, heb ik dit nog maar één of twee keer meegemaakt, dat het zo onophoudelijk regent. We zullen laat thuis zijn vanavond.”

Welk moordmysterie heb je vandaag opgelost?

Het gaat om een zakenman die een injectie kreeg met bijengif. Blijkbaar was hij daar allergisch voor. (lacht) Jawel, een zoveelste ‘vreemde’ moord in Midsomer Mere.

Het zijn er al wat geweest, hé: bizarre overlijdens?

Ja, zo’n 250, denk ik. Er zijn al meer dan 130 afleveringen ­gedraaid... De inspiratie van de schrijvers lijkt wel eindeloos. ‘Op welke manier kunnen we deze keer iemand uit de weg ruimen?’ Dat is het enige waar de scenaristen aan kunnen denken. En telkens weer slagen ze in hun opzet, zonder de gruweltoer op te gaan. De moorden zijn zo over the top dat je beseft: ‘Dit kan mij nooit overkomen!’ En toch is de serie geen parodie. Snap je wat ik wil zeggen? Het zou zomaar kunnen dat iemand in een bord soep verdrinkt of met een kaasrasp wordt vermoord, toch?

Wat is jouw favoriete moord in al die jaren?

Even denken... Ah ja, die scène waarin een man wordt vastgebonden aan een boom in het bos en z’n borst wordt ingesmeerd met truffelolie. Daarna wordt hij levend door een everzwijn opgegeten. Dat vond ik wel een leuke. Mensen vragen soms: ‘Schiet je nooit in de lach?’ Dan antwoord ik: ‘Nee, want ik ben zéér professioneel!’ Ach, ’t is fun, toch? Ik weet dat John ­Nettles, die mijn fictieve neef Tom Barnaby speelde, het daar wel ­moeilijk mee had. Hij vond dat de geloofwaardigheid soms ver te ­zoeken was. Ik vind het wel amusant.

‘Midsomer Murders’ wordt in 220 landen uitgezonden. Hoe verklaar je dat succes?

De idyllische streek speelt een grote rol. De pittoreske dorpjes, de natuur. Ik was vroeger al fan van de reeks. Dan vroegen mijn vrouw en ik ons af: ‘Hé, waar is dat opgenomen? Is dat Oxfordshire of Berkshire?’ De reeks zet aan tot reizen. We hebben hier al fans van Australië en verder over de vloer gekregen.

De hond van John Barnaby speelt ook een grote rol, natuurlijk.

Ja, iedereen is gek op dat beest. (lachje) Weet je waarom ‘Mid­somer Murders’ ook nog in de smaak valt? Het is een soort van spel. Een echte whodunit. Daar zijn wij Britten sterk in. We hebben een enorme traditie op dat vlak. Agatha Christie heeft het genre uitgevonden.

In 2010 maakte je je debuut als John Barnaby, maar je was al eerder in de reeks te zien, hé.

Inderdaad. In 2000 speelde ik eens een tuinman die een ­babbeltje sloeg met Barnaby’s vrouw Joyce. Een kleine rol maar, hoor.

Als Barnaby ben je nu wereld­beroemd.

O, maar ik voel me geen celebrity. Ik word weleens herkend, maar dat vind ik niet erg. Vorig jaar nog door een meisje in een kunstgalerie in Stockholm. Ze was er op schooluitstap. ‘Inspecteur Barnaby?’ vroeg ze. ‘Ja hoor’, zei ik. Of ik met haar op de foto wou? Voor ik het wist, stond zowat de hele klas bij mij. (lacht) Ik zag passanten denken: ‘Wie is dat? Hij is te oud om een voetballer te zijn, dus...?’ Zo grappig! Soms ­levert mijn bekendheid me al eens privileges op. Zo mocht ik eens met mijn vrouw en kinderen gratis een museum binnen in Stockholm, omdat de vrouw aan de kassa me herkende. ‘Dat hoeft niet’, zei ik. Maar ze stond erop.

Zou John Barnaby een vriend van je kunnen zijn?

(denkt na) Ja, dat denk ik wel. Hij is bedachtzaam en nederig. Op het platteland ontmoet hij vaak excentrieke mensen die zich boven hem stellen. En hij laat ze doen. Een bescheiden, simpele agent, zo stelt hij zich op. Maar intussen denkt hij: ‘Doe maar, straks kom ik terug en heb ik je toch te pakken.’ (lacht) Hij speelt een rolletje om uiteindelijk te komen waar hij wil geraken. Maar thuis is hij écht. Die scènes speel ik het liefst, met Fiona Dolman, mijn tv-vrouw Sarah. Daar, in zijn keuken, en met een glas wijn of whisky, komt hij tot rust.

Is dat in het echte leven ook de plek waar jij tot rust komt?

De keuken? Ja, ik kook graag. Maar ik drink geen wijn of whisky. Eerder een glas bier. Ik ben een bierliefhebber, vandaar dat ik zo graag in België kom. Café A La Mort Subite in Brussel is een heerlijke no-nonsense-plek. In Britse pubs gaat het er vaak te lawaaierig aan toe. Er staan spelkasten of ­biljarts en er wordt ook altijd eten geserveerd. Bij jullie niet. Daar gaat het ’m om het bier. Geweldig is dat. Dus ja, op dat vlak zou ik best in België kunnen wonen. Maar verder heb ik het naar mijn zin in Londen. En mijn vrouw Mary heeft een goede job als radioproducer. Ik zou niet meteen verhuizen.

Is er genoeg werk voor acteurs in Engeland?

Mja, er worden hier nog veel films en tv-series gedraaid. Al zijn er ook veel acteurs die het moeilijk hebben. Een vriend van me, een vijftiger, heeft dit jaar drie prestigieuze series gedraaid. Maar daar heeft hij amper 11.000 euro mee verdiend. Als je in Londen woont, red je het daar niet mee. Ik ben dus blij dat ik John Barnaby kan spelen, die rol geeft me financiële zekerheid. En ik heb nog enkele mooie jaren voor de boeg. Het is ook geen slopende actierol, hé. Als er moet gelopen worden, stuur ik m’n jonge collega op pad. (lachje)

Wat als je zoon van 15 of je dochter van 13 morgen zegt: ‘Papa, ik wil acteren!’ Spring je dan uit je zetel van blijdschap?

Ik zou hen zeker steunen. Als ze maar gepassioneerd zijn. Passie heb je nodig om je doel te bereiken. Maar ik ga ze wel waarschuwen. Als je acteert, moet je tegen afwijzing kunnen en moet je kunnen aanvaarden dat je soms een hele tijd zonder werk zit. Maar als het écht hun passie is, moeten ze dat zeker doen!