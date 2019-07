EXCLUSIEF. Onze vrouw sprak met ‘The Walking Dead’-actrice Danai Gurira: “De reeks verlaten was één van de moeilijkste beslissingen die ik ooit genomen heb” KG

23 juli 2019

10u00 0 TV Het tiende seizoen van ‘The Walking Dead’ is meteen ook het laatste voor Danai Gurira. Dat kondigde de 41-jarige actrice zelf aan op Comic-Con. “Het was één van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen”, vertelt de actrice aan onze reporter ter plaatse.

Andrew Lincoln kondigde precies één jaar geleden op Comic Con in San Diego aan dat het negende seizoen zijn laatste zou zijn, en nu heeft zijn tegenspeelster Danai Gurira op dezelfde plek in Hall H haar vertrek aangekondigd. De actrice kruipt al sinds het derde seizoen van ‘The Walking Dead’ in de huid van Michonne, maar zal nog voor het einde van het tiende seizoen verdwijnen. Gurira zegt dat ze jarenlang met volle teugen genoten heeft van de opnames, maar dat ze zelf besloten heeft om er mee te stoppen: “Ik heb nooit eerder zoveel fantastische mensen op een set ontmoet en ik zal de cast en crew, de scriptschrijvers en de producenten voor altijd als familie beschouwen. Mijn hechte band met iedereen zorgt ervoor dat mijn vertrek eens zo moeilijk is, maar het is tijd om de handdoek in de ring te gooien.”

Waarom Gurira weg gaat, is (voorlopig) nog wat onduidelijk: “Ik heb mezelf altijd voor de volle honderd procent gegeven, maar ik voel dat het tijd is voor iets anders. Ik wil niet pretentieus overkomen, maar ik denk dat het mijn roeping is om verhalen te vertellen. Wat die verhalen zijn, laat ik voorlopig in het midden, maar ik zou mijn vrije tijd graag willen gebruiken om verder te groeien, om scripts te schrijven en om films en tv-series te produceren.”

Gurira’s vertrek komt echter niet geheel onverwacht. Het succes van ‘The Walking Dead’ zorgde niet alleen voor haar doorbraak in Hollywood, maar gaf haar ook kansen om een carrière op Broadway op te bouwen. Gurira, die haar Master of Fine Arts behaalde aan de prestigieuze Universiteit van New York (NYU), is naast actrice ook schrijfster van theaterstukken. Zo won ze al een Obie Award, een Whiting Award en een Outer Critics Circle Award en kreeg ze drie jaar geleden een Tony-nominatie voor het script van haar Broadway-stuk ‘Eclipsed’ waar haar ‘Black Panther’-tegenspeelster Lupita Nyong’o in meespeelt. Gurira was het voorbije jaar in ‘Black Panther’, ‘Avengers: Infinity War’ en ‘Avengers: Endgame’ te zien als Okoye. Daarnaast is ze één van de producenten van de miniserie ‘Americanah’, waarin opnieuw een rol voor Nyong’o werd weggelegd.