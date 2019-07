Exclusief hotel in Singapore: vanaf 600 euro per nacht maar wel met persoonlijke butler Daimy Van den Eede

31 juli 2019

06u19

Bron: VTM 0

Voor rijke toeristen en zakenmensen is het Raffles Hotel in Singapore een begrip. Het 5-sterrenhotel is al 130 jaar oud en het toppunt van elegantie en uitmuntende service. Maar niets is tijdloos en om te vermijden dat het Raffles Hotel vooral vergane glorie zou worden, werd beslist om het helemaal te renoveren. Een werk van meer dan 2 jaar, maar ook dan blijft de uitmuntenden service gelden.

De volledige aflevering over het Raffles Hotel kan u morgen bekijken in Telefacts Zomer om 22.40 uur bij VTM.