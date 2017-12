Exclusief: hier is de eerste aflevering van De Gelukzoekers De Gelukzoekers: Aflevering 1 Redactie

De cast van 'De Gelukzoekers'

Hier zijn ze dan: onze 'gelukzoekers'. In de eerste aflevering maken we kennis met Ilse Beyers, ex-hoofdredactrice van Dag Allemaal. Harry De Visscher stelt dan weer zijn nieuwe vriendin voor. En Peter Van den Berghe neemt ons samen met zijn vrouw Faith mee naar Oeganda. Romantiek, humor en echt: dat is "De Gelukzoekers". Bekijk hier de eerste aflevering.

'De Gelukzoekers': elke dinsdag om 18 uur een nieuwe aflevering op HLN.