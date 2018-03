Exact drie jaar na de laatste aflevering van 'Glee': de mooiste momenten + waar zijn de acteurs vandaag? MVO

20 maart 2018

Exact drie jaar geleden werd de laatste aflevering van de hitserie 'Glee' uitgezonden. De zender stopte er na het zesde seizoen mee, na het plotse overlijden van hoofdrolspeler Cory Monteith. Wij zetten de meest memorabele performances nog eens op een rij, en zochten uit waar de acteurs vandaag mee bezig zijn.

Zes jaar lang was 'Glee' één van de meest bekeken programma's op tv. De show over de New Directions, de zangclub van de William McKinley High School, verwarmde de harten van kijkers wereldwijd. De ambitieuze maar overenthousiaste Rachel Berry, creatieve rugbyspeler Finn, sarcastische Kurt en de uitgesproken Mercedes: ze hadden allemaal één ding gemeen. Ze waren de buitenbeentjes van de school en deden hun uiterste best om dat te verbergen. Hoewel ze erg anders waren en onder normale omstandigheden nooit met elkaar bevriend zouden geraken, bracht het nieuwe project van leerkracht Will Schuester hen samen: De 'Glee Club'. Dankzij hun gedeelde liefde voor zang en muziek ontwikkelden ze zich van buitenbeentjes tot buitengewone artiesten.

Bekende gezichten

De serie werd geschreven door Ryan Murphy en viel onder de categorie, muscial-comedy-drama. Dankzij de populariteit van het programma werden er ook liveshows op poten gezet, waarvoor de cast door de Verenigde Staten trok. De cast bestond voornamelijk uit Lea Michelle, Cory Monteith, Chris Colfer, Darren Criss, Naya Rivera, Heather Morris, Jane Lynch, Matthew Morrison, Kevin McHale, Amber Riley en Mark Salling. Doorheen de jaren maakten veel bekende acteurs hun opwachting in een cameo, zoals Demi Lovato, Niel Patrick Harris, Gwyneth Paltrow en Adam Lambert.

De beste songs op een rij

Waar zijn ze nu?

Het leven stopte voor de castleden echter niet na 'Glee'. Benieuwd naar waar Rachel, Kurt, Blaine, Santana en andere bekende gezichten vandaag mee bezig zijn? Wij zochten het uit!