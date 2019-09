Exact 25 jaar na ‘ER’: zo gaat het nu met de acteurs uit dé ziekenhuisreeks TDS

19 september 2019

Het reilen en zeilen van dokters en ander ziekenhuispersoneel: het houdt kijkers al jaren in de ban. Voor het grote succes van 'Grey's Anatomy' waren het andere reeksen waarvan de kijkers smulden, zoals natuurlijk 'ER'. Vijftien jaar lang was de reeks te zien op de Amerikaanse zender NBC. Omdat de eerste aflevering dag op dag 25 jaar geleden werd uitgezonden, gingen wij na hoe het vandaag met de acteurs gaat.

John Carter, gespeeld door Noah Wyle (47)

Noah Wyle was amper 23 toen hij de cast van ‘ER’ vervoegde als Dr. John Carter. Hij was van bij het begin tot aan seizoen 11 te zien. Na zijn vertrek uit de reeks was de acteur nog meermaals op het witte doek te zien, zoals in ‘Falling Skies’ en ‘The Librarians. Hij is ook de artistieke directeur van het Blank Theater in Los Angeles.

In 2012 werd Wyle gearresteerd toen hij samen een groep demonstranten, waaronder zijn negenjarige zoon Owen, stond te protesteren tegen overheidsbezuinigingen op de ziekteverzekering. “Ik denk dat je het juiste doet, papa”, keurde de jonge Owen het gedrag van zijn vader goed. Wyle is in 2014 getrouwd met actrice Sara Wells en hun eerste kind kwam in 2015 ter wereld. Owen is een zoon uit zijn vorig huwelijk, daarnaast heeft hij ook dochter Auden.

Kerry Weaver, gespeeld door Laura Innes (61)

Na meer dan 11 seizoenen als de lesbische Dr. Kerry Weaver kwam er in 2007 een einde aan de rol van Laura Innes. In een interview na haar vertrek zei Laura dat ze voortaan als director verder wou gaan. Ook mét succes, want heel wat afleveringen van ‘How to Get Away With Murder’, ‘The Affair’, ‘Brothers & Sisters’, ‘The West Wing’, en ‘Grey’s Anatomy’ zijn van haar hand. Over haar privéleven laat Laura zich niet uit.

Doug Ross, gespeeld door George Clooney (57)

Al in ‘ER’ deed George Clooney veel harten sneller slaan. Na zijn rol in de reeks maakte hij de overstap naar de filmwereld, waar hij zowel voor als achter de camera aan het werk was. Hij was onder meer te zien in de ‘Oceans’-trilogie, ‘Gravity’, en ‘Up in the Air’. Hij wist reeds drie Golden Globes te winnen.

Clooney was lang een felbegeerd vrijgezel, tot hij in 2014 in het huwelijksbootje stapte met activiste en advocaat Amal Alamuddin. Tijdens een interview in 2016 gaf George toe dat hij het acteren wellicht snel zal opgeven. “Er zijn acteurs genoeg die zich vastklampen aan hun status, terwijl hun houdbaarheidsdatum eigenlijk al is verstreken. Dat ga ik niet doen.”

Mark Greene, gespeeld door Anthony Edwards (56)

Het personage van Anthony, Dr. Mark Greene, stierf in seizoen 9 aan een hersentumor. Via flashbacks was hij evenwel opnieuw te zien in het laatste seizoen. Sinds zijn rol in ‘ER’ speelde hij een detective in ‘Zodiac’ en acteerde hij ook tegenover Uma Thurman in ‘Motherhood’, die een echte kaskraker werd. Meer recent was hij ook te zien in ‘Law and Order True Crime: The Menendez Murders’.

Carol Hathaway, gespeeld door Julianna Margulies (52)

Margulies was tot 2000 te zien in de serie als verpleegster Carol Hathaway. Ze kreeg zes seizoenen lang een rol. Ook later kon ze heel wat mooie rollen op haar cv zetten: ze was onder meer te zien in ‘The Sopranos’, ‘Canterbury’s Law’, ‘Scrubs’ en ‘The Good Wife’. Ze kreeg al twee Emmy’s.

In 2016 werd Margulies plots getroffen door de waterpokken. “Het voelde aan alsof mijn lijf aan het afsluiten was. Na het harde werk en alle trainingen van de afgelopen 7 jaar moet ik plots opnieuw beginnen”, zei ze tegen CNN. Julianna werd gelukkig weer helemaal de oude.

Susan Lewis, gespeeld door Sherry Stringfield (51)

Sherry kroop van 1994 tot 1996 in de huid van Dr. Susan Lewis. Ze nam ontslag omdat ze zich weer op ‘een normaal leven’ wou toeleggen. In 2001 maakte ze echter een comeback en bleef ze te zien tot in 2005. Ook in de finale aflevering in 2009 kreeg ze een rolletje. Daarna bleef ze gastrollen scoren, onder meer in ‘Law & Order’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘CSI’ en ‘Under the Dome’. In 2016 vervoegde ze de cast van ‘Criminal Minds: Beyond Borders’.

Peter Benton, gespeeld door Eriq La Salle (56)

Van seizoen 1 tot 8 kroop Eriq La Salle in de huid van Dr. Peter Benton. Net zoals veel collega’s dook ook hij opnieuw op tijdens het finale seizoen. Na de reeks bleef hij aan de slag als acteur, met rollen in onder meer ‘24', ‘How to Make It in America’ en ‘Under the Dome’. Intussen is La Salle vooral bekend als schrijver van reeksen als ‘Lucifer’ en ‘Law & Order: SVU’. Hij schrijft ook romans.

Abby Lockhart , gepeeld door Maura Tierney (54)

Dr. Abby Lockhart was van 1999 tot 2008 te zien in ‘ER’. Na haar rol ruilde ze de set om voor de planken en verkende ze het theater. Ze was wel nog eenmalig op tv te zien, in het laatste seizoen van FX’s ‘Rescue Me’.

In 2009 kreeg de actrice te maken met borstkanker. Daardoor moest ze haar nieuwe mooie rol in de serie ‘Parenthood’ aan zich laten voorbijgaan. Maura genas intussen volledig en staat weer op de set. Ze is nu te zien als Helen Solloway in ‘The Affair’, dat bij ons te bekijken is op Netflix. Die serie wordt gesmaakt door het grote publiek.

Neela Rasgota, gespeeld door Parminder Nagra (43)

Neela Rasgota vervoegde de cast van ‘ER’ in 2003, tijdens het tiende seizoen. Ze werd warm onthaald, en kreeg in het laatste seizoen zelfs een hoofdrol. Daarvoor vertolkte ze in 2002 de rol van Jess in ‘Bend It Like Beckham’, waardoor ze aan boord werd gehaald bij ‘ER’. Ze had recent een vaste rol in ‘The Blacklist’ en in ‘Agents of S.H.I.E.L.D’. In 2009 huwde de actrice met fotograaf James Stenson. Het was opmerkelijk genoeg Maura Tierney, een collega van op de ‘ER’-set, die het huwelijk voltrok.