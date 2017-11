Ex-zeilster Evi Van Acker: "Mijn idool is gaan lopen met mijn lief" MC

22u32 1 SBS Evi Van Acker en Siren Sundby

Actrice Barbara Sarafian heeft het nooit meegemaakt, want ze maakte duidelijk, al was het met enige aarzeling, dat ze nooit een idool heeft gehad. Dat lag en ligt anders bij ex-zeilster Evi van Acker. Bij haar eerste deelname aan De Slimste Mens gaf ze graag toe dat ze als jonge zeilster een idool had in het zeilen: Siren Sundby. De vrouw won goud op de Spelen in 2004. "Ik was fan van haar en wilde het evengoed doen als haar. Ik heb haar ontmoet. Ze heeft toen mijn lief afgepakt. Echt waar. Geen grap. Die is daar mee getrouwd. Ze is wel nog altijd mijn idool", aldus Evi in De Slimste Mens. Sundby leeft nog altijd samen met Christopher Gundersen, een zeiler.