Ex-winnaar Michael Lanzo opzij gezet door 'Belgium's Got Talent': "Ik ben diep teleurgesteld"

18 mei 2018

Omdat 'Belgium's Got Talent' dit jaar een jubileum viert, zien we wekelijks een winnaar of opvallende kandidaat uit de voorbije vier seizoenen terug op het podium. Michael Lanzo (38), de winnende charmezanger uit het tweede seizoen, is daar in de studioshows niet bij.

De voorbije afleveringen passeerden onder meer Baba Yega en Domenico de revue, en vanavond is dat goochelaar Nicolas. Maar die eer van special guest is niet weggelegd voor Michael Lanzo, de Vlaamse zanger die won in 2013. Hij zal vanavond wel te zien zijn, maar enkel in een vooraf opgenomen beeldfragment en daar is hij allesbehalve tevreden mee.

Vooral omdat hij na 'Belgium's Got Talent' een zangcarrière uit de grond stampte en wekelijks optreedt. "Ik ben zeer diep ontgoocheld", schreef hij op zijn Facebookpagina. Zijn ouders namen het zelfs voor hem op in een open brief. Waarom Michael niet nog eens het podium op mag?

"Michael Lanzo is te zien in de studioshow van deze week. Niet live, maar wel in een item over de springplank die 'BGT' kan zijn voor kandidaten", klinkt het bij de programmamakers. "Michael getuigt over de impact van het programma op zijn carrière en we filmen ook tijdens één van zijn optredens. We hebben bewust voor die aanpak gekozen om te tonen hoe succesvol sommige kandidaten - en dus ook Michael Lanzo 5 jaar na zijn overwinning - zijn."