Ex-vriendin seriemoordenaar Ted Bundy klapt voor het eerst uit de biecht in documentaire LV

13 december 2019

11u14 0 TV Elizabeth Kloepfer, ex-vriendin van Ted Bundy, vertelt voor het eerst in een nieuwe documentaire over haar leven met de beruchte seriemoordenaar. In de vijfdelige reeks zullen naast Elizabeth ook haar dochter en enkele slachtoffers openlijk praten over hun akelige ervaringen.

In ‘Ted Bundy: Falling for a Killer’ nemen enkele vrouwen voor het eerst plaats voor de camera. Er verschenen het afgelopen jaar al heel wat films en documentaires naar aanleiding van Bundy’s executie 30 jaar geleden, maar zijn ex-vriendin Elizabeth Kloepfer hield de boot af. Tot nu, want voor de Amazon-serie klapt ze voor het eerst uit de biecht. Zo zal ze vertellen over haar leven met de seriemoordenaar, maar ook hoe ze sporen vond in huis en zelf naar de politie stapte. Ook Kloepfer’s dochter Molly zal praten over hoe ze deels werd grootgebracht door Bundy.

In de trailer van de reeks zien we zijn advocaten, politieagenten en nieuwsreporters, maar ook getuigenissen van vrouwen die op het nippertje ontsnapten aan Bundy. “Vrouwen zoals ons, slachtoffers, houden hun geheimen voor zichzelf. Maar niet meer voor lang.”

Ted Bundy vermoordde dertig vrouwen in de jaren 70, maar bleef jarenlang onder de radar. Hij gebruikte zijn keurige voorkomen en charme om mensen te manipuleren, waardoor hij pas in 1975 kon worden opgepakt. Na bijna tien jaar op Death Row werd Bundy op 24 januari 1989 geëxecuteerd op de elektrische stoel.

‘Ted Bundy: Falling for a Killer’ is vanaf 31 januari 2020 beschikbaar op Amazon Prime Video.