Ex-verslaafde covert ‘Zij gelooft in mij’ en blaast André Hazes compleet omver: “Je klinkt gewoon als hem!”

13 juni 2020

11u37

Bron: AD 84 TV De ex-verslaafde Ricardo (65) heeft in Nederland diepe indruk gemaakt op de jury van de nieuwe en meteen razend populaire zangwedstrijd ‘We Want More’. Voor het oog van André Hazes zong hij ‘Zij gelooft in mij’ van diens vader, met direct een plek in de halve finale tot gevolg. “Sinds senior heb ik dit niet zo mooi gehoord.”

“Ik droom dat we allemaal gelukkig kunnen worden en gelukkig kunnen leven, iedereen met elkaar”, begon Ricardo zijn optreden, gevraagd naar zijn toekomstdromen. De van origine Surinaamse man is de positiviteit zelve, terwijl hij veel heeft meegemaakt. Als jongen zat hij in een band, alles ging goed. “Totdat een landgenoot mij een sigaretje gaf”, zei Ricardo. “Zo ben ik aan de drugs gekomen.”

In de sigaret zat heroïne. “Ik was veertien. Ik ben mijn huis kwijtgeraakt, je bent dan op straat, je wordt wantrouwig, angstig, paranoia.” Hij was uiteindelijk 30 jaar verslaafd, tot hij in 2006 bij het Leger des Heils belandde, waar hij nog steeds vrijwilligerswerk doet. Zijn collega’s moedigden hem aan om weer te gaan zingen. Zo kwam hij ook in de zangwedstrijd terecht. “Mensen denken misschien: ach, die Ricardo heeft ze niet allemaal op een rijtje. Maar dat vind ik juist leuk! Want wanneer ik dan iets gepresteerd heb, dan zie je ze allemaal met hun mond vol tanden staan, van: hè, is hij dat?”

Met de mond vol tanden stond de jury zeker. Henk Poort, Davina Michelle, Trijntje Oosterhuis en Ali B drukten al snel op hun knop om aan te geven dat hij volgens hen door moet naar de volgende ronde. Het wachten was natuurlijk op Hazes zelf, die het lied grotendeels met gesloten ogen aanhoorde. Uiteindelijk ging ook hij overstag en zelfs staan.

“Zo echt!”

“Misschien vinden mensen dit gek, maar weet je dat je gewoon een beetje klinkt als mijn vader?” gaf hij meteen een groot compliment. “Alles komt er zo écht uit. Dit was een van de beste dingen die ik tot nu toe heb gezien. Ik heb vaak een hekel aan mensen die muziek van mijn vader zingen, heel veel mensen verkloten het. Maar bro, jij bent gewoon de Surinaamse Hazes.”

Ook rapper Ali B wist niet wat hij te horen kreeg. “Dit is een van de meest indrukwekkende optredens die ik heb gezien in mijn hele jurycarrière”, jubelde hij. En de complimenten waren nog niet op, bleek toen Henk Poort afsloot. “Ik heb het na André Hazes senior nog nooit zo mooi gehoord.” Als Ricardo de finale weet te winnen, krijgt hij 100.000 euro prijzengeld. Daarmee gaat hij zijn moeder en kleinkinderen opzoeken, vertelde hij alvast. Hoeveel kinderen hij eigenlijk heeft? “Wat ik weet? Zes.”

