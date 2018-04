Ex-'Temptation Island'-kandidaat Tim De Pril over zijn naamgenoot: "Dikke pluim aan de mensen van de casting" sam

26 april 2018

Tim De Pril, ooit een van de sterren van Temptation Island, was gisteravond te gast in Gert Late Night. Samen met 'talk to the hand' Gringo trouwens. De Pril nam in 2002 deel met zijn toenmalige vriendin, maar kwam later nog eens terug als verleider. Hoe kijkt "Vlaanderens grootste casanova" naar de avonturen van zijn naamgenoot? De Pril ontwijkt de vraag een beetje, maar geeft toch een dikke pluim aan de mensen van de casting. "Je moet ze er toch maar uithalen hé." Meer over de aflevering lees je hier.