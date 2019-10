Ex-miss Justine De Jonckheere in ‘Celebs Gaan Daten’: "Nee, ik moet de mannen niet van me afslaan" IDR

06u45 0 TV Zelfs voor het mooiste meisje van het land is het geen evidentie om aan een partner te geraken. En dus gaat ex-Miss België Justine De Jonckheere (27) vanavond in 'Celebs gaan daten' op zoek naar de ware. "Een macho die vijf jaar jonger is dan mijn papa? Nee, dankuwel."

VIJF-presentatoren Jani Kazaltzis (40) en Goedele Liekens (56) proberen vanaf vanavond vijf bekende gezichten te koppelen aan onbekende Vlamingen. Zo wagen 'Temptation'-verleidster Pommeline (25), 'Ex on the Beach'-deelnemer Diaz (27) en 'Love Island'-gezichten Chey (24) en Jarne (24) hun kans. Maar de opvallendste naam tussen de deelnemers is ongetwijfeld Justine De Jonckheere, die in 2011 het kroontje van Miss België op haar hoofd mocht zetten. De knappe West-Vlaamse is al meer dan drie jaar single - nadat ze eerder twee lange relaties had - en wil daar nu verandering in brengen. "Het is voor mij moeilijk om iemand te leren kennen", zegt ze. "Omdat ik bekend ben, ligt alles wat ik doe onder een vergrootglas. Als ik met mijn neef iets ga eten, dan kan je er donder op zeggen dat iemand daar een foto van maakt en insinueert dat hij mijn nieuwe vriend is. Dat ik dat soort dingen nu eens achter mij mocht laten en onbevangen kon gaan daten, was een hele opluchting. Al ben ik wel blijven twijfelen tot het laatste moment, hoor. Het was pas toen mijn vriendinnen mij pushten om uit mijn comfortzone te stappen, dat ik overstag ben gegaan. (lacht)"

Arrogant?

"Natuurlijk zou het supertof zijn mocht ik door dit programma de liefde van mijn leven tegen het lijf lopen, maar ik wilde vooral eens laten zien dat ik geen wandelend cliché ben", zegt Justine. "Mensen denken dat ik, omdat ik een ex-miss ben, de mannen van mij af moet slaan. Geloof me: dat is niet zo. (lacht) En het is misschien erg om te zeggen, maar ik merk dat mensen vaak het idee hebben dat ik arrogant ben. Geen idee waarom. Misschien heeft dat wel te maken met het feit dat ik niet iemand ben die zelf op een man afstapt. Dat deed ik vroeger niet, en dat doe ik sinds mijn missenjaar al zeker niet meer. Ik denk dat je dan al snel het mikpunt wordt van spot bij die man in kwestie, en z'n vrienden. Dat hoeft voor mij niet."

Prince charming

"De mannen die dan weer wél contact zoeken met mij omdat ik een voormalige Miss België ben, zijn vaak ook niet wat het zou moeten zijn. Ik heb de indruk dat die vaak minder serieus zijn. Een macho die om de drie maanden een ander heeft of vijf jaar jonger is dan mijn papa? Nee, dankuwel. Zulke mannen zijn bij mij echt aan het verkeerde adres."

Justine heeft een duidelijk idee over de kwaliteiten waarover haar prince charming moet beschikken. "Ik wil iemand die ambitieus is en weet wat hij wil in het leven", zegt ze. "Vandaar ook dat ik meestal voor mannen kies die een beetje ouder zijn dan ik. Meestal staan die ook ietsje verder in het leven. Ik ben heel zelfstandig en perfectionistisch ingesteld. Of ik nu aan de slag ben als presentatrice of als model: ik wil er iedere dag staan. En ik verwacht van mijn partner hetzelfde. Als dat iemand is die hele dagen thuis in de zetel zit, dan word ik gek. En dan ga ik ook alle 'slechte' eigenschappen van die persoon uitvergroten. Ik zou dat niet mogen doen, maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar."

'Celebs Gaan Daten’, 20.35 uur op VIJF