Ex-militair Lesley doet mee aan ‘Expeditie Robinson’: "Nóg extremer dan met het leger naar Kosovo"



MVO

22 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Expeditie Robinson’ is terug van even weggeweest. Deelnemer Lesley (35) is alvast geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Zij is tweevoudig wereldkampioen thaiboksen. "Maar ook een mama die haar zoontje heeft gemist", zegt ze in Dag Allemaal.

Behalve thaibokser is Lesley Dada ex-soldaat. Vechten, nauwelijks eten en overleven in het wild, het staat allemaal op haar cv. ‘Expeditie Robinson 2018’, dat al is opgenomen en vanaf begin september op VIER wordt uitgezonden, is haar dus op het lijf geschreven. "Het is een verslaving, ik moet altijd dat stapje verder kunnen gaan om mijn grenzen te verleggen", zegt Lesley in Dag Allemaal. "Meedoen aan ‘Expeditie Robinson’ leunde daar zo dicht bij aan dat ik het wel móest doen."

Is dat ook de reden dat je destijds bij het leger ging?

Ja, ik heb 14 jaar gediend bij de infanterie, een aanvalseenheid waarmee ik op missie ging naar Kosovo en Afghanistan. Daar leerde ik al hoe ik moest overleven in extreme omstandigheden.

Dat kwam dus goed van pas op het eiland.

Zeker. Al moet ik zeggen: in het leger kregen we nog slaapmatjes en zo. Op het eiland hadden we níks, dus dat was toch even improviseren.

Jouw concurrenten zullen vast een sterke tegenkandidaat aan jou hebben gehad: een gewezen militair die ook nog eens thaibokst.

(lacht) Ik ben op mijn 12de begonnen met karate, om later over te stappen op thaiboksen. In 2007 behaalde ik voor het eerst goud. Ook in mijn job als personal trainer kwam die ervaring goed van pas. Ik train ook enkele BV’s, zoals Silvy De Bie en Belle Perez. Ooit ook een tijdje Sean Dhondt. Ik kan dus een rake klap uitdelen, maar dat heb ik op het eiland uiteraard niet gedaan.

Héb je al eens buiten de ring met iemand gevochten?

Met een inbreker. Ik woonde nog samen met mijn man - nu mijn ex. Hij deed ook aan vechtsport. Wij zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, maar de inbreker niet. Die had écht wel het verkeerde huis uitgekozen. (lacht)

Zonder iets te verklappen, viel ‘Expeditie Robinson’ mee? Heb je een moment gehad waarop je dacht: ik wil hier weg?

Er waren uiteraard moeilijke momenten. We hadden geen eten, dus ik kon niet sporten, vreselijk. Dit was extreem. Maar het ergste was de verveling. Ik verveelde me soms dood. Tussen opdrachten door konden we niets doen, en dan zat ik daar... Me te focussen op mijn zoon van 7 die ik enorm miste.

Was het de eerste keer dat je zo lang van hem weg was?

Ja. Ik probeerde dat voor hem op te lossen met filmpjes, waarin ik tegen hem praat. Zo had hij toch het gevoel dat ik er nog een beetje was. Dat was voor mij heel moeilijk.

Er zit dus een zacht moederhart binnen jouw ruwe bolster?

Ik ben een vechtersbaas, maar aan het eind van de dag ben ik ook gewoon een mama die superblij was om haar zoon terug te zien. Ik zei het hem: volgende keer neem ik je gewoon mee in mijn rugzak!