Ex-medewerker Facebook doet boekje open over gruwelijke livestreams, zoals bij Christchurch: “Het ergste dat ik zelf heb gezien is kinderporno” MVO

24 mei 2019

08u13 12 TV Ex-content moderator, Sjarrel De Charon, was verantwoordelijk voor het selectief verwijderen van gruwelbeelden van Facebook. Hij heeft het bedrijf verlaten, maar doet nu zijn boekje open over het beleid. “Toen ze ons lieten weten dat Facebook Live gelanceerd werd, dachten we meteen: oh nee, nu begint het... Het is al erg genoeg zoals het is.”

Volgens hem zie je daar dagelijks gruwelijke beelden. “De massamoord in Christchurch kon 17 minuten lang live uitgezonden worden, en wat mij stoort is dat er op die tijd niemand van de 200 kijkers die video heeft gerapporteerd. Maar daarnaast zie je op de site ook pornografie, kinderen die in hun armen snijden, mensen die zelfmoord plegen...En het absolute dieptepunt, Christchurch.” Het ergste dat hij tijdens zijn job zelf heeft gezien, is kinderporno. Maar psychologische begeleiding voor mensen zoals Sjarrel? Die is ver zoek, meent hij. Bovendien is zijn kijk op het leven wel een pak veranderd. “Ik dacht, in België en Nederland kan het niet zo erg zijn. We zijn beschaafde mensen met een goede opleiding. Daar heb ik me erg in vergist.”