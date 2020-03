Ex-finaliste ‘Expeditie Robinson’ ondersteunt kandidaten: “Ik had moeite met loslaten” SDE

05 maart 2020

06u49

Bron: NB 0 TV In 2018 was Arnaude Bogaert zelf te zien in ‘Expeditie Robinson’, maar dit jaar mocht ze opnieuw mee naar de Filipijnen. Niet als kandidaat, maar wel als vertrouwenspersoon voor de andere deelnemers. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Arnaude Bogaert werd door de programmamakers ingehuurd als kandidaatbegeleider, zegt ze in Het Nieuwsblad. “Ik heb daar al jaren ervaring in door mijn job als slachtofferhulp bij de politie, en ik heb ook mijn eigen ervaring als expeditielid.” Haar taak is om de kandidaten te ondersteunen wanneer ze nood hebben aan een gesprek, of wanneer ze pijn hebben. En dat werkte goed, klinkt het. “Ik voelde meteen een soort respect van de kandidaten. Ze weten dat ik zelf op het eiland heb gezeten. Ik stond meteen dicht bij hen.”

En ook nu nog, na de opnames, blijft Arnaude contact houden. “Je bouwt zo’n intense band op met de deelnemers dat je het contact blijft onderhouden. Ik had zelf moeite met loslaten", klinkt het. “Om betrokken te zijn moet je je beschikbaar opstellen. Ik voel dat deelnemers het belangrijk vinden dat ik voor hen klaarsta. Ik probeer altijd naar de afvallers een berichtje te sturen.”

‘Expeditie Robinson’, 20.35 uur op VIER