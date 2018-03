Ex-deelnemer van 'Blind Getrouwd': "Er is iets gebeurd tussen Mike en Marjolein dat we nog niet weten" KDL

27 maart 2018

13u53

Bron: Dag Allemaal 2 TV Toen 'Blind Getrouwd'- deelnemers Marjolein en Mike elkaar in het kasteel van Wippelgem voor het eerst zagen en meteen nadien hun jawoord gaven, leek het erop dat de experten voor een perfecte match gezorgd hadden. Maar niets bleek minder waar, al tijdens de huwelijksreis ging het stijl bergaf tussen Mike en Marjolein en maandag maakten ze al vroegtijdig een einde aan hun huwelijk. Jonas, een ex-deelnemer van 'Blind Getrouwd', denkt te weten wat er fout ging tussen de twee.

In het eerste seizoen van 'Blind Getrouwd' werd Jonas Wielandt door de experten aan vrijgezel Inge gekoppeld, ook hun match bleek uiteindelijk evenmin een succes en net als Marjolein kreeg Inge kritiek omdat ze vaak harder over kwam dan ze het bedoelde. "Wat Marjolein nu meemaakt, ligt een beetje in de lijn van wat Inge moest doormaken", vertelt Jonas in Dag Allemaal. "Naar mijn gevoel is er iets gebeurd tussen Marjolein en Mike dat wij nog niet weten. Iets waardoor Marjolein totaal afgeknapt is. Ik vind het vreemd dat ze zo radicaal is ­omgeslagen."

Waarheidsgetrouw

"Als je puur op de beelden afgaat, lijkt Marjolein inderdaad koel. Maar ik weet uit ervaring dat de makers van 'Blind Getrouwd' je zeker niet in een slecht daglicht willen plaatsen. Ze willen waarheidsgetrouw tonen wat er gebeurd is en de beelden liegen meestal niet. Anderzijds weet je van jezelf niet hoe je overkomt op tv, en ik denk dat Marjolein dat ook niet beseft. Ik hoop voor haar dat de storm gaat liggen, maar dat zal nog lastig worden. Als mensen eenmaal een doelwit op sociale media hebben gevonden, is het moeilijk om dat te keren. Ze moet het zich vooral niet te veel aantrekken."

