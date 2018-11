Evy verdwijnt compleet onverwacht uit 'Familie’: "Dit had ik niet zien aankomen" HL

30 november 2018

00u00 0 TV Het leek gisteren een doordeweekse aflevering van 'Familie' te worden, maar het venijn zat in de staart. Bij een woordenwisseling ging psychologe Marie zo door het lint dat ze Evy doodde. En zo verdwijnt het personage van Marianne Devriese (38) definitief uit de VTM-soap. "Het was serieus schrikken, maar ik heb er intussen vrede mee."

"Ja, toen ik voor het eerst te horen kreeg dat mijn personage 'Familie' op deze gruwelijke manier zou verlaten, was ik wel wat ontgoocheld", zegt Marianne Devriese, die Evy speelt. "Ik had dit niet zien aankomen. Ik heb Evy bijna zes jaar met héél veel goesting gespeeld. Ik vond ook wel dat haar verhaallijn de laatste maanden wat aan het slabakken was. Maar haar exit mocht van mij toch iets minder definitief zijn. De makers noemen mijn plot 'een typische 'Game Of Thrones'-ingreep'. In die serie sterven er ook onverwacht hoofdpersonages. Die laten de kijker vol ongeloof achter, maar het verhaal krijgt daardoor wel een enorme boost. In 'Familie' werd Evy geslachtofferd. Jammer maar helaas."

Nieuwe rol

Marianne was niet alleen verrast door de exit van Evy, maar ook even in paniek. "Die rol bezorgde mij al die jaren een vast inkomen en die zekerheid viel plots weg. Ik wéét wel dat zoiets erbij hoort als je in een soap speelt. Ik acteer nu al 17 jaar en ben gelukkig nog nooit werkloos geweest. Ook nu zal dat niet gebeuren. Ik kwam heel snel de juiste persoon tegen, die me een nieuwe rol aanbood. Binnenkort starten de opnames. Omdat ik een sportieve, getrainde vrouw zal spelen, train ik daar nu al weken voor in de fitness. Enkele dagen na mijn afscheid van Evy zat ik ook al bij de kapper voor een nieuwe look. Zo'n complete transformatie is wel fijn. Het einde van Evy blijf ik jammer vinden, maar zonder dat afscheid was deze deur nooit opengegaan. Ik heb wel vrede met haar dood."