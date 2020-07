Evy Gruyaert komt met nieuw seizoen ‘Stukken van mensen’ TDS

18 juli 2020

07u51

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Goed nieuws voor alle kijkers van ‘Stukken van mensen’, want over de twee weken gaan de opnamen van het nieuwe zesde seizoen van start. Ook Evy Gruyaert (40) keer terug om het VIER-programma aan mekaar te praten, al wordt dit het eerste seizoen zonder kunstexpert Patrick Vandervorst.

“Dat is voor velen een verrassing”, zegt Evy in Het Nieuwsblad over het nieuwe seizoen. “De ambities waren destijds bescheiden. Maar blijkbaar werkt die mix van informatie, spel en human interest. Je hoort de verhalen achter de objecten en de mensen, en je wilt ook weten of de dealers meegaan in de pogingen van de kandidaten om de prijs op te drijven.”

Kunstexpert Patrick Vandervorst is dit seizoen voor de eerste keer niet van de partij. Hij focust zich op andere zaken: Vandervorst vertrekt naar Rome om er priester te worden.

LEES OOK:

Evy Gruyaert besloot op haar zestiende om geen vlees meer te eten: “Ik was de rare van de familie”