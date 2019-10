Evy Gruyaert danst niet, maar gaat wel door naar volgende show van ‘Dancing with the Stars’ CD

06 oktober 2019

20u15

Geen Evy Gruyaert vanavond op de dansvloer van 'Dancing with the Stars'. Door een knieblessure krijgt de presentatrice een wildcard waardoor ze de wedstrijd niet moet verlaten en volgende week haar danskunsten weer mag tonen.

Voor de kandidaten van ‘Dancing with The Stars’ is het nog nagelbijtend afwachten wie na Michaël Pas als tweede de danswedstrijd moet verlaten, maar Evy Gruyaert is wel al zeker dat ze in de volgende liveshow zal mogen aantreden. Ook al zal ze vanavond niet dansen door een zware knieblessure. Maar het internationaal reglement van ‘Dancing with the Stars’, waar alle landen zich moeten aan moeten houden, schrijft voor dat als een kandidaat één show niet kan dansen door blessure, dan krijgt hij of zij een één keer een wildcard voor de volgende show. Maar mocht die deelnemer voor twee shows moeten passen, dan valt die onverbiddelijk af.

Evy heeft deze week niet kunnen trainen nadat haar knie uit de kom schoot tijdens een dansbeweging waardoor ze amper nog kon wandelen. Laat staan dansen. Voorlopig wandelt Evy rond met één kruk, maar gaat haar herstel gelukkig de goede richting uit.