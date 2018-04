Evi Hanssen uit Nederlandse show gekegeld, en daar kunnen zij én de kijkers niet om lachen TDS

29 april 2018

Evi Hanssen en tv-kijkend Nederland zijn not amused . Hanssen moest gisteren de zangwedstrijd 'It Takes 2 ', waarin bekende gezichten het tegen elkaar opnemen, verlaten. Ze deed er nochtans alles aan om een plek in de finale te bemachtigen, maar kreeg niet genoeg punten. Met een hoop negatieve reacties tot gevolg.

De kandidaten zongen gisteravond een duet met hun coach. Evi zong het nummer 'Kids' van Robbie Williams en Kylie Minogue. Later stonden de deelnemers voor het eerst alleen op het podium, toen koos Evi voor een eigen versie van 'I Follow Rivers' van Lykke Li.

Hoewel de jury de afgelopen weken steeds een hoge score gaf - met veel negens en tienen - aan verschillende deelnemers, deden ze dat niet bij Evi Hanssen. Ze kreeg niet genoeg punten van de jury om meteen naar de finale door te stoten. En dat leek Evi niet te begrijpen.

Sneer naar de jury

Achter de schermen werd Hanssen dan ook emotioneel. Ze had zichzelf naar eigen zeggen overtroffen met haar prestatie. "Ik ben ontroerd omdat ik hier echt een eigen versie heb neergezet. Ik weet ook dat ik wel goed gezongen heb, maar ik heb voor elk punt in deze show moeten vechten", zei ze. "Ik vond soms dat ze mij onterecht iets te weinig hebben gegeven, en in zo’n grote show is het niet altijd simpel om het te blijven volhouden. Jury, bedankt dat jullie mij weinig punten gaven, terwijl ik elke week beter en beter ging presteren."

Op de sociale media kreeg Evi evenwel veel steun. Want ook veel kijkers konden het niet vatten waarom Evi uit de show werd gekegeld. Ook zij vinden de beslissing onterecht, en deinzen er niet voor terug dat te laten weten.

Wat heeft de jury tegen @evihanssen #ittakes2 Heel Nederland vindt haar een van de beste maar de jury blijft het maar ontkennen #evihanssen Jero(@ jkNed7) link

Belachelijk!! #evi had dik in de finale horen te staan! #ittakes2 Miriam(@ Fresta89) link

#ittakes2 zo verschrikkelijk oneerlijk dit!!! Evi had moeten blijven. Marie Claire(@ Mawiri) link

Vreemde avond bij #ItTakes2... Marcel @Di_rectMusic voelt ook aan zijn water dat zijn pupil @evi_hanssen genaaid wordt met lage cijfers. Herman Rugebregt(@ hermanrugebregt) link