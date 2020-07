Evi Hanssen trekt een week naar Nederland zonder internet MVO

27 juli 2020

Voor haar programma '3 op Reis' verblijft Evi Hanssen (41) momenteel in Nederland. Daar zal ze een week lang een digitale detox ondergaan.

Het reisprogramma brengt haar naar het Waddeneiland Texel. Vanaf daar zal ze een week lang door Nederland trekken om de leukste vakantieplekjes te bezoeken. Hoewel onze smartphones een vaste verlenging van onze arm zijn geworden, zweert Evi tijdens die trip tijdelijk alle sociale media én het gebruik van het internet af.

Het programma focust zich op duurzaam ‘groen’ reizen: vakanties waarvoor je bijvoorbeeld niet het vliegtuig op moet. Perfect in deze coronatijden.

Of het reisje zonder internet Evi bevallen is krijgen we eind augustus te zien op NPO3.