Evi Hanssen sneuvelt als eerste in ‘Wie Is De Mol?’: “Het was geweldig, maar niks voor mij” KD

13 januari 2019

09u57 0 TV Evi Hanssen (40) ligt als eerst uit de Nederlandse versie van ‘De Mol’. De Vlaamse presentatrice is opgelucht dat ze nu niet meer op haar woorden hoeft te letten. “Het was niks voor mij”, zegt ze doodeerlijk.

Aan het Nederlandse Shownieuws liet ze weten bewust heel extreem gestemd te hebben. “Als ik dan door was, zat ik goed en anders was het toch niet zo erg”, verklaart ze haar techniek. Op sociale media drukte ze haar fans op het hart dat haar vertrek geen pijn deed.

“Opgelucht! Dat ik weer vrij mag praten, niet meer hoef te tellen hoeveel happen iemand van z’n broodje at en korte of lange tenen had", schrijft ze op Instagram. “‘Wie Is De Mol?’ was een geweldige ervaring, maar niks voor mij. Ik hou van eerlijkheid en transparantie en niet zo van spelletjes.”

(lees verder onder de foto)

Op Twitter reageren veel fans van het programma verrast op de exit. Heel wat kijkers dachten namelijk dat Evi ‘De Mol’ was. Een paar seizoenen geleden was de saboteur immers ook een Belg, en dus had Nederland nu haar pijlen op Evi gericht.