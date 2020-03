Evi Hanssen praat met ex-pornoverslaafde: “Ik kwam m'n huis niet meer uit” BDB

02 maart 2020

10u22

Bron: VIER 0 TV In het VIER-programma ‘Help! Mijn kind kijkt porno’ praat presentatrice Evi Hanssen vanavond met de 27-jarige Pieter. Hij was 10 jaar zwaar verslaafd aan porno. “Ik was er tot 5 uur per dag mee bezig", vertelt hij.

Na de docureeks ‘Help! Mijn borsten staan online’ belicht Evi Hanssen in ‘Help! Mijn kind kijkt porno’ nu ook het pornogebruik bij Vlaamse jongeren. In de aflevering van maandagavond heeft de presentatrice een openhartig gesprek met Pieter, die afgekickt is van een pornoverslaving.

“Ik was 10 jaar zwaar verslaafd”, vertelt hij. “Ik was 12 jaar toen ik de eerste keer naar porno keek. Mijn interesse werd gewekt door filmpjes van schaars geklede vrouwen te bekijken via YouTube. Daarna kwam ik al snel op meer expliciete websites terecht."

Geblokkeerd

De verslaving van Pieter begon steeds grotere proporties aan te nemen. “Na school zat ik de rest van de avond porno te kijken. Ik was er tot vijf uur per dag mee bezig. Ik bevredigde mezelf ook zo’n vijf keer per dag. Eigenlijk kwam ik niet meer buiten. Tot ik besefte dat ik fout bezig was. Ik had geen leven meer.”

Intussen kijkt Pieter nooit meer porno. Hij gaat intensief sporten om z’n zinnen te verzetten en downloadde ook een speciale app waardoor alle pornosites geblokkeerd worden op z’n laptop en smartphone.

‘Help! Mijn kind kijkt porno’, 21u35 op VIER.