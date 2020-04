Evi Hanssen maakt nieuw radioprogramma over positieve kant van coronacrisis LOV

08 april 2020

09u08 0 TV Evi Hanssen (41) maakt binnenkort een gloednieuw radioprogramma voor Joe. Daarvoor gaat ze vier weken lang op zoek naar de positieve dingen die de Joe-luisteraars en bekende Vlamingen geleerd hebben tijdens de lockdown.

Heb je de leraar in jezelf ontdekt of heb je besloten om meer lokaal te winkelen? En wil je na de coronacrisis wat vaker thuiswerken of meer tijd vrijmaken voor dingen die je normaal snel afhandelt? Evi bundelt alle persoonlijke, grappige, ontroerende en baanbrekende verhalen van bekende en onbekende mensen en probeert zo de Vlamingen te inspireren en motiveren tijdens deze moeilijke tijden. “Een positieve boodschap, dat is wat ik en zoveel anderen nu nodig hebben in deze onzekere tijden. En die wil ik aan de Joe-luisteraars geven met mijn nieuw radioprogramma. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal iets positief kunnen meenemen uit deze crisis.”

Daarmee lanceert Evi ook een oproep. “Wat heb jij in deze periode ervaren dat je ook later zal doen als dit alles voorbij is? Een soort van goed voornemen, zeg maar. Ik ga bijvoorbeeld TikToks blijven maken met mijn twee kinderen. Het versterkt onze band omdat we samen op een creatieve manier plezier maken.” Iedereen kan op Joe.be insturen wat hij of zij graag wil onthouden of meenemen na deze coronatijden.

‘Is Dit Nu Later?’, vanaf 25 april elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 op Joe.



