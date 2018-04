Evi Hanssen: "Het tweede deel van mijn leven mist alle glans" SVH

Opmerkelijk, maar vooral erg moedig: voor het Nederlandse televisieprogramma 'The Therapist' ondergaat Evi Hanssen vanavond een therapie-sessie op de zender Viceland . En dat gaat soms erg diep. "Ik moet echt moeite doen om gelukkig te zijn."

In 'The Therapist' gaan bekende koppen voor het oog van de camera op therapie bij een psychiater. Het programma deed in de Verenigde Staten behoorlijk wat stof opwaaien. Katy Perry had het bijvoorbeeld over haar zelfmoordgedachten en Steve Jones, gitarist van The Sex Pistols, deed een boekje open over zijn seksverslaving. De Vlaamse versie is bij ons te zien op Viceland, een kleinere zender in het basispakket van Proximus en Telenet. Later brengen Herman Brusselmans en Astrid Coppens een bezoekje aan de dokter, maar eerst is het dus de beurt aan Evi Hanssen.

Meevaren

Gerenommeerd psychiater Glenn Helberg had maar enkele minuten nodig om in de ziel van het Evi Hanssen te kruipen. En in haar hart. “Ik wil de touwtjes in handen houden over mijn kinderen, mijn opvoeding: mijn schip,” klinkt het. “Maar ik ben jong gescheiden dus moet je iemand laten meevaren op mijn schip. Wie een tijdje, of lang, wil meevaren moet zich aan de regels houden. Maar laat dat nu net de mannen zijn waar ik niet op val."

De presentatrice blikt ook nog even terug op het moeilijkste deel van haar leven. “Mijn mama kreeg op een gegeven moment borstkanker, mijn broer belandde in een psychose en ik zat middenin een scheiding", vertelt ze. "Ik vraag me nog steeds af hoe ik daar ben doorgesparteld. Die periode werd deel twee uit mijn leven en heeft alle glans weggenomen. Ik moet echt moeite doen om gelukkig te zijn.”