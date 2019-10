Evi Hanssen doet zich in fragment nieuw tv-programma voor als 14-jarig meisje: “Ongevraagd zie ik een man masturberen” SDE

08 oktober 2019

23u24

Bron: VIER 0

Bij ‘Gert Late Night’ kwam Evi Hanssen vertellen over haar nieuwe tv-programma, ‘Help, mijn borsten staan online’. Daarin heeft ze het onder meer over grooming: volwassen mensen die zich op het internet voordoen als jongeren om zo in contact te komen met zogenaamde leeftijdsgenoten. Evi toonde ook een fragment waarin ze zich op de website chatmetvreemden.be voordoet als een meisje van veertien om te kijken hoe snel ze in contact komt met oudere mannen. En dat levert onthutsende beelden op wanneer ze aan de praat raakt met een 67-jarige man.