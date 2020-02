Evi Hanssen confronteert kinderlokker tijdens incognito afspraak: "Met wat zijn we bezig?!” MVO

03 februari 2020

09u08 31 TV Straf materiaal in de volgende aflevering van ‘Help! Mijn Borsten Staan Online’. Evi spreekt af met een groomer (ofwel kinderlokker, in dit geval) die ze online leerde kennen.

Alleen weet hij niet dat dit opgezet spel is, en dat Evi hem wil confronteren met zijn online gedrag. Hij dénkt dat hij heeft afgesproken met een minderjarig meisje. “Wil je met mij in bad gaan? Of durf je dat niet?”, stuurde hij haar enkele ogenblikken voor de confrontatie nog... En andere onheilspellende dingen, zoals “Wil je met mijn piemel spelen?”

Om de man gerust te stellen wordt de jongste medewerker van de redactie op pad gestuurd als ‘Lisa’, het meisje waarmee hij denkt afgesproken te hebben. Die medewerker is in feite wél meerderjarig, en wordt al snel bijgestaan door Evi. Die maar één vraag heeft voor de griezel: “Waar zijn we mee bezig?!”