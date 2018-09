Eveline Hoste gaat vanavond op 'Huizenjacht' DVL

10 september 2018

06u55 0 TV Voormalig Miss Belgian Beauty en vastgoedmakelaar Eveline Hoste (36) uit Destelbergen maakt vanavond haar comeback op televisie. Vier jaar na haar afscheid als presentatrice bij de Oost-Vlaamse regionale zender TV Oost is ze te zien in het tweede seizoen van Huizenjagers op VIER.

Daarin gaat ze samen met collega's Jessie en Alex uit Gent op zoek naar huizen voor kandidaat-kopers. "Vorig jaar kwam men al eens polsen, maar ik vond toen de tijd niet. Sinds enkele jaren focus ik me ook volledig op ons vastgoedkantoor en dat kreeg voorrang. Maar ik vind het een realistisch programma. We werken weliswaar voor de kandidaat-kopers en niet voor de verkopers. Dat is een vrij nieuw gegeven op de huizenmarkt, maar het principe vindt ook stilaan zijn weg in Vlaanderen. Zelf bieden wij ook zo'n dienst aan en staan we kandidaat-kopers bij in hun zoektocht en het afhandelen van de administratie."

Na haar titel als Miss Belgian Beauty in 2001 studeerde ze in 2006 af als juriste en haalde ze in 2010 haar diploma als vastgoedmakelaar. Ze stampte in 2012 een kantoor uit de grond in Merelbeke, maar woont ondertussen al vier jaar in Destelbergen, waar ze sinds een jaar haar kantoor heeft gevestigd. In Destelbergen staat ze nu ook op de Open Vld-lijst. Met ambities. "Op een zevende en dus verkiesbare plaats. Toen ze me vroegen, heb ik ook meteen gezegd dat ik er volledig wou voor gaan. We wonen hier al een tijdje, onze kinderen lopen hier school en we nemen deel aan het verenigingsleven. Uiteraard hebben ze me ook gevraagd voor mijn naamsbekendheid. Maar ik ben zeker dat ik als jurist, zelfstandige en als betrokken inwoner klaar ben om een ambt op te nemen en mee het beleid in mijn gemeente mee te bepalen."

Huizenjagers loopt van maandag tot donderdag, telkens om 19.45 uur op VIER.