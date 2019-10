Eva Pauwels supportert voor dochter Julie in ‘Dancing With The Stars’: “Zo trots” Redactie

14 oktober 2019

00u00 0 TV Een opvallend gezicht in het publiek bij 'Dancing with the Stars' gisteren. Een glunderende Eva Pauwels kwam, samen met haar ouders Jil en Rudy, dochter Julie Vermeire aanmoedigen.

Het was de eerste keer dat er familie van Julie in de zaal zat. Al mocht dat niet verwonderen, want de blondine bracht een eerbetoon aan haar grootouders, die haar in moeilijke momenten gesteund hebben. "Mijn aanwezigheid is opnieuw een stap in de goeie richting", zegt Eva. "Het was echt heel emotioneel. We zijn ongelofelijk trots op Julie, indrukwekkend dat ze haar gevoelens zo kan uiten. Ik heb haar sowieso elke week trouw op tv gevolgd, met de Kleenex in de aanslag."

Die Kleenex was ook nodig bij team-Evy Gruyaert. Zij moest de wedstrijd verlaten. "Het blijft spijtig dat ik door mijn blessure niet alles kon doen wat ik wilde."