Etienne uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ schaamt zich niet voor zijn tranen: “Zware echtscheiding, de dood van mijn vader... Het was te veel miserie” Redactie

17 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ik had geen tijd om al die brieven te lezen, dus heb ik vooral naar het uiterlijk gekeken.” Eerlijk is hij wel, boer Etienne (55) uit ‘Boer Zkt. Vrouw’, over hoe hij zijn tien dames uitkoos. Maar de suikerrietboer uit Kaapverdië is in de eerste plaats een emotioneel man, en een familiemens.

Honderdnegenentachtig brieven. Zo veel kreeg Etienne er, het meeste van alle boeren. “Ik had dat niet verwacht”, zegt hij. “Tenslotte heb ik toch al een zekere leeftijd. Al krijg ik wel vaak te horen dat ik er jonger uitzie dan ik ben. Misschien speelt de omgeving ook mee. Duitsland en Bulgarije zijn wellicht iets minder aantrekkelijk dan Kaapverdië. Ik merk ook dat mijn woorden blijven hangen zijn: ‘Liefde is het mooiste wat er is.’ Dat klinkt misschien raar uit de mond van een man, maar ik merk wel dat vrouwen dat graag horen.”

Heb jij altijd zo goed in de markt ­gelegen?

Ik ben een gezonde man, dus ik kijk graag naar mooie vrouwen. Maar ik heb hun aandacht nooit bewust opgezocht en ben altijd heel trouw geweest in mijn relaties.

Was het moeilijk om tien vrouwen te kiezen uit die gigantische hoop ­brieven?

Eerlijk? Ik had te weinig tijd om alle brieven grondig te lezen, en ben dus vooral afgegaan op de foto’s. Vooraleer je met iemand een relatie kan beginnen, moet er ­tenslotte ook een fysieke aantrekkingskracht zijn.

In de eerste aflevering kon je enkele keren je tranen niet bedwingen.

Dat klopt, ik ben zeer emotioneel en durf mijn emoties ook te tonen. Ik kan die tranen gewoon niet tegenhouden, en ik schaam me er niet voor.

Zoals toen je onderweg was van de luchthaven naar je moeder?

Mijn moeder en ik hebben een zeer hechte band. Wij kunnen over alles praten. Mijn verhuis naar Kaapverdië vijf jaar geleden was een zeer emotioneel moment. Ik kwam net uit een moeilijke echtscheiding en heb daar veel over gepraat met haar. Een week voor mijn vertrek is dan ook nog eens m’n vader gestorven.

Kwam zijn overlijden onverwacht?

Hij had al een hartaanval gehad, en een aderbreuk. Daarna ging hij achteruit, en je voelde dat het einde nabij was. De avond voor zijn dood heb ik hem nog in bed gelegd. Hij was zo blij dat ik die nacht bij hen thuis sliep. Mijn vader is 87 geworden.

Een scheiding, de dood van je vader, afscheid nemen van je moeder: het was een opeenstapeling van emotionele gebeurtenissen.

Het was te veel miserie, inderdaad. En niet te vergeten: het afscheid van mijn broers en zus, die ik heel graag zie... Ook al zeg ik hen dat misschien niet vaak genoeg. Ik hecht daar veel belang aan. Ik wil dat in ‘Boer Zkt. Vrouw’ ook tegen de Vlamingen zeggen: als je oprecht emotioneel bent, mag je dat laten zien. Eens goed janken kan deugd doen. Het is ook niet van verdriet dat ik ween, hé. Het is een combinatie van blijdschap en ontroering. Ik zie de mensen rondom mij graag, en ik wil ook dat ze mij graag zien.

Jij geeft er niet om wat mensen van jou denken?

Nee. Mijn oudste zoon Dagmar - hij is 28 - heeft wel aan de programmamakers gevraagd: ‘Bescherm mijn papa een beetje als hij op tv komt, want ik weet hoe emotioneel hij is.’ Hij heeft niet graag dat ze me zo tonen, maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik kán niet hard zijn. Ik kan hard ­werken en ben dynamisch en ondernemend, maar ook emotioneel... Ik vind dat de maatschappij een beetje te hard is. Zeker in België, de mensen in Kaapverdië zijn veel zachter. Emoties tonen, dat is het mooiste wat er is. Ik lach ook heel veel. Allez, dat zeggen ze toch. (lachje)

Jij bent bevriend met olijfboer Manu uit de vorige ‘Boer Zkt. Vrouw’, nietwaar?

Wij zijn jeugdvrienden en zijn vroeger geregeld samen op stap geweest. Bovendien is mijn broer getrouwd met een nicht van Manu. We hebben het ­vorig jaar weleens over ‘Boer Zkt. Vrouw’ gehad, en toen heeft hij zonder dat ik ervan wist VTM gecontacteerd. En nu doe ik dus zelf mee. Hopelijk heb ik evenveel geluk als Manu, want hij en Hilde zijn nog altijd zeer gelukkig samen.

Ken jij trouwens ‘De Buurtpolitie’? Jij lijkt sprekend op politieman Eric, gespeeld door Manoe Frateur.

Ik heb dat gehoord, ja, en enkele vrouwen hebben mij dat ook geschreven. Ze dachten zelfs dat ik die acteur wás. Voor alle duidelijkheid: ik ben een suikerrietboer, geen acteur. Ik blijf altijd mezelf.

Misschien heb je wel daarom zoveel brieven gekregen?

Veel vrouwen schreven in elk geval dat ze mijn eerlijkheid apprecieerden. Al is ‘veel brieven’ wel relatief. Boer Jan kreeg er vorig jaar bijna achthonderd, daarbij zinken mijn 189 brieven in het niks.

En toch: boer Gerard kreeg er maar dertien.

Spijtig, hij is zo’n toffe en lieve man. Maar misschien spreekt Duitsland niet echt aan, of zijn koeien. Ik denk dat vrouwen liever aan de rum zitten dan aan de melk. Die mojito in de oproepaflevering heeft ’t hem gedaan, denk ik. (schatert)

En nu maar hopen dat je er de goeie brieven hebt uitgehaald.

Dat hoop ik ook. Want de keuze die ik maak, is voor het leven.