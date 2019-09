Exclusief voor abonnees Esmee uit ‘Over Winnaars’ was vijf jaar verlamd na een zelfmoordpoging: “Het verloste me van m’n demonen” KV

19 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal TV "Gevallen van een balkon." Dat was lange tijd het antwoord van Esmee Minnaert (30) aan wie vroeg hoe ze in een rolstoel is beland. In werkelijkheid sprong de toen depressieve vrouw tien jaar geleden van een brug. In 'Over Winnaars' toont Esmee zich een doorzetter die klaar is voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. Dag Allemaal sprak met haar.

Een Spartacus Run (een zware loopwedstrijd waarbij je ook hindernissen moet overwinnen, nvdr) is sowieso al een sportevent dat niet voor iedereen is weggelegd. Maar voor Esmee was de uitdaging die Koen Wauters haar voorschotelt in ‘Over Winnaars’ éxtra groot. Tot vorig jaar nog zat de jongedame uit Oudenaarde namelijk het grootste deel van de tijd in een rolstoel. Alleen kleine afstanden lukten te voet. Meer niet. En dat door de vreselijke zenuwpijnen die ze voelde na die dramatische dag zes jaar geleden, toen ze helemaal buiten zichzelf van een brug sprong. “Het was alsof iemand mijn leven overnam”, zegt ze.

Rolstoel weg

De rolstoel in kwestie staat werkloos geparkeerd wanneer we Esmee opzoeken in haar assistentie­woning. “Ik verplaats me er zo weinig mogelijk mee”, zegt ze trots. “Toen ik drie jaar geleden alleen ging wonen, had ik een aangepaste woning nodig. Nu niet meer, dus binnenkort verhuis ik naar een ‘gewoon’ huurhuis.”

Zie je die verhuis ook als een nieuwe start in het leven?

Zeker wel. De voorbij tien jaar waren erg heftig voor mij. Ik maakte zoveel mee, dat m’n leven flink wat vertraging heeft opgelopen. Ik ben dertig, maar volgende week begin ik pas aan m’n eerste job ooit.

