Ervaren special effects-coördinator komt om op set van televisieserie IB

19 juli 2019

05u11

Bron: ANP/BuzzE 0 TV Een ervaren coördinator voor special effects in Hollywood, Warren Appleby, is bij een ongeluk op de set van de Amerikaanse televisieserie Titans om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde tijdens een test voor een later geplande filmopname.

Warren Appleby zat al meer dan 25 jaar in het vak. Hij was onder andere special effects coördinator voor de Oscarwinnende film The Shape of Water. Ook werkte hij mee aan de horrorfilm It en het vervolg op deze film.

“We zijn er kapot van en ontredderd door het het heengaan van onze gewaardeerde collega", zegt producent Warner Bros in een verklaring, waarin ook Appleby's familie en vrienden worden gecondoleerd.

Momenteel wordt het tweede seizoen van Titans opgenomen. De productie wordt twee dagen stilgelegd. Zaterdag zou de live-actionserie worden gepresenteerd tijdens de San Diego Comic-Con.