Ersin Sahin uit 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?': "Eerst bedreigen, dan zingen. Probeer dan maar je lach in te houden" 'ZANGJONGERE' ERSIN SAHIN UIT 'HOE ZAL IK HET ZEGGEN?'

17 december 2018

00u00 0 TV Ze vormen de schrik van de maandagavond. Althans, op het eerste gezicht. De zangjongeren uit 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' omsingelen eerst hun nietsvermoedende slachtoffer om vervolgens uit te barsten in een enthousiaste serenade - een originele dankjewel voor bewezen diensten. "Soms kan ik mijn lach amper inhouden."

'Never change a winning team' moeten ze bij productiehuis Shelter gedacht hebben en dus veranderde er (bijna) niets aan het met een Emmy bekroonde verborgencameraprogramma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. Alleen de zingende motorbende werd in dit tweede seizoen vervangen door hangjongeren in trainingspak en met gouden kettingen om de hals. Speerpunt en bedreiger 'numero uno' van het groepje 'zangjongeren' is de 23-jarige student Ersin Sahin. "Een heerlijke rol", zegt hij. "Eerst zie je de mensen bang worden, maar als dan blijkt dat we hen net een heel warme boodschap komen brengen, beginnen ze te stralen. Geweldig leuk. We willen laten zien dat we helemaal niet zo zijn als de jongeren die we vertolken. Integendeel zelfs. Ik ben opgegroeid in Zellik bij Brussel, daar zijn helemaal geen hangjongeren. Als puber bleef ik gewoon thuis of ging ik met vrienden voetballen in het park."

Op naar Hollywood

Een acteursopleiding volgde Ersin niet, hij kwam via een auditie terecht bij het programma. "Ik was als edelfigurant aanwezig op de set van 'Spider in the Web', een film met Ben Kingsley en Monica Belluci die deels in Antwerpen werd opgenomen. Daar raakte ik aan de praat met iemand van Shelter en die moedigde mij aan om auditie te doen voor het tweede seizoen. De andere jongens, Adnane Lamarti en Ilias Akkouh, kende ik vooraf niet, maar ze zijn ook van rond het Brusselse. Tijdens de opnames zijn we goede vrienden geworden. We willen alle drie doorbreken als acteur."

En die ambities reiken veel verder dan een Vlaams verborgencameraprogramma. "Ik zit in mijn laatste jaar marketing, maar dat doe ik enkel om een diploma op zak te hebben", aldus de Belg met Albanees-Turkse roots. "Mijn ambities reiken veel verder, ik wil doorbreken in Hollywood. Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn daar nu 'Bad Boys 3' aan het opnemen en daar wil ik aan meedoen. Het maakt niet uit of ze een rol hebben of niet. Schrijf maar op: ik speel zelfs een poetsvrouw! (lacht)"

Zelf doodsbang

Bij de opnames komt nogal wat stress kijken: de prank moet namelijk bij de eerste poging lukken. "Het leren van de gepersonaliseerde liedjes valt op zich wel mee, maar het moeilijke is om ze zonder te lachen te zingen voor die nietsvermoedende slachtoffers", zegt Ersin. "Dat is extreem belangrijk, want je hebt maar één kans. Het moet dus van de eerste keer goed zijn, anders valt de hele grap in het water. Gelukkig ging het elke keer goed, al kan ik je verzekeren dat het niet altijd makkelijk was om mijn lach in te houden."

Ersin joeg de slachtoffers vaak de stuipen op het lijf, maar één keer stond hij zelf te trillen op zijn benen. "In de eerste aflevering moesten we een man op straat aanspreken", herinnert Ersin zich. "Die gast was veel groter en breder dan ik, dus toen kneep ik hem wel even. Maar ik blufte erop los en meteen zag ik dat hij mijn act geloofde. Toen was ik gerustgesteld en liep het vanzelf. Want eerlijk, daar had ik geen klappen van willen krijgen (lacht)."

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'

VTM 20.35 uur