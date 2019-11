Erotische stoelen uit ‘Callboys’ staan te koop voor 300 euro per stuk MVO

27 november 2019

Altijd eens aan tafel willen zitten zoals een échte Callboy? Goed nieuws dan, want de iconische stoelen uit het Vier-programma staan te koop voor 300 euro per stuk.

Het gaat om de ‘erotische’ stoelen waar Wes, Randy, Devon en Jay in plaats mochten nemen toen ze in één van de afleveringen op bezoek gingen bij Fuckarmy, een bedrijf dat veel succesvoller was dan dat van onze helden.

De stoelen werden ontworpen door Fabio Novembre, maar stonden na de opnames enkel stof te vangen. Vandaar dat je ze nu voor een prikje kan krijgen.

