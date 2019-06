Erotische danser stript voor Simon Cowell en drukt zélf op Golden Buzzer in ‘America’s Got Talent’ MVO

26 juni 2019

14u52 4 TV De Australische Ben Trigger was zonder twijfel de meest spraakmakende kandidaat uit de laatste aflevering van ‘America’s Got Talent’. Hij begint zijn verhaal met een trieste noot, maar dan pakt hij uit met een wel héél onverwachte erotische dans. De juryleden konden alleen maar met open mond toekijken.

“Ja, Ben Trigger is mijn échte naam”, moet hij al meteen verduidelijken. Het verhaal van Ben is eigenlijk heel triest: “Het was heel moeilijk om als homoseksuele dikke man een danser te worden. Toen ik klein was had ik een balletlerares die me weigerde om me bij mijn naam te noemen: ze noemde me steevast dikkertje. Dat was heel zwaar, zeker als kind. Mijn moeder wilde me daar weghalen, maar dat liet ik niet toe, want ik wist dat ik een danser wilde worden en dat ik daar thuishoorde.”

Zware verwonding

Hij haalde zijn slag thuis, want hij studeerde af als professionele danser. Maar daar stopten zijn problemen helaas niet. Hoe hard hij ook probeerde, geen enkele productie wilde hem aannemen. “Ik begon naar audities te gaan, maar vaak lieten ze me niet eens dansen. Ze keken één keer naar me en stuurden me meteen weg. Zelfs als ik mocht dansen kozen ze me nooit. Toen ik éindelijk een job kreeg was ik in de wolken! Ik was achttien en wilde bewijzen dat ik het waard was, dus ik pushte mezelf tot het uiterste... en ik ontwrichtte mijn knie. De dokter zei dat ik zeker drie jaar lang niet meer mocht dansen.”

Ben moest terug bij zijn ouders gaan wonen. “En sindsdien heb ik een saai baantje zonder vooruitzichten. Maar ik weet dat ik voor dans geboren ben, dus ik wil het nog een kans geven.”

Broadway

Nu hij eindelijk weer op de planken staat, wil hij ‘America’s Got Talent’ gebruiken als zijn opstapje naar het succes. Zonder schoenen kwam hij het podium op, iets dat jurylid Gabrielle Union meteen intrigeerde. “Ik hou van dansers op blote voeten!” Ze verwachtte zich waarschijnlijk aan een integer, modern stuk.

Simon Cowell vroeg Ben dan weer wat hij had willen doen, moest hij zijn knie niet beschadigd hebben. “Dan zou ik op Broadway gedanst willen hebben”, meent hij.

Onverwachte wending

Al die dingen konden niemand doen vermoeden wat Ben écht zou doen tijdens zijn act. Na een paar energieke danspasjes vliegt zijn gouden jasje meteen uit. Niet lang daarna volgt de rest van zijn kostuum. Dat moet plaatsmaken voor... een pikant burlesque-pakje.

Het publiek gaat plat van het lachen, maar lijkt de act van Trigger wel leuk te vinden. Zelfs Simon gaat er helemaal in mee, en lonkt de danser naar hem toe. Daarvoor wordt hij beloond met een privé-dansje.

Golden Buzzer

Om het af te maken drukt Ben dan ook nog eens (per ongeluk?) op de Golden Buzzer, de knop waarmee de juryleden iemand rechtstreeks naar de finale kunnen sturen. “Sorry!”, zegt hij daarover wanneer zijn act tot een eind komt en hij onder de gouden confetti op het podium staat.

Julianne Hough kan zijn dansmoves wel pruimen. “Dit hadden we niet verwacht, maar je hebt wel degelijk een paar strakke moves!” Howie gaat nog een stapje verder: “Van alle seizoenen is dit mijn favoriete Golden Buzzer-moment.” Jammer genoeg telde de Buzzer niet, maar Ben kreeg wél vier keer een volmondige ‘ja’ van de jury. Ja hoor, zelfs van Simon.