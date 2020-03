Erika Van Tielen speelt in ‘Familie’ een luxe-escort: “Benieuwd wat ik allemaal naar m’n hoofd ga krijgen...” Hans Luyten

03 maart 2020

06u49

Bron: Dag Allemaal 6 TV Familie’ duikt de wereld van de betaalde liefde in. Met in de hoofdrol Amélie, het ontspoorde personage van Erika Van Tielen (36), die in een luxebordeel aan de slag gaat. Gewaagd? “Ik toon wat bloot en sexy lingerie”, zegt de mama van twee jonge kinderen in Dag Allemaal, “maar expliciet wordt het nooit.”

Welkom terug, Amélie! De dochter van Brigitte (Janine Bischops) verdween uit beeld, nadat ze het bedrijf van haar broer had bestolen. Maandag ontdekte de kijker waar ze tegenwoordig uithangt. Amélie werkt nu als luxe-escort. Over haar eigen liefdesleven heeft ze het liever niet, maar over Amélie en diens amoureuze perikelen vertelt Erika honderduit. De onverwachte verhaallijn maakt dat ze meer dan ooit hoopt dat ze haar personage nog lang mag spelen. De te verwachten heftige reacties van de kijkers neemt ze er graag bij. “Als kijkers zich ergeren aan Amélie, wil dat zeggen dat ik haar geloofwaardig speel.”

Wat was je eerste reactie op die nieuwe verhaallijn?

Ik was meteen superenthousiast want ik zag veel opportuniteiten. Voor de kijkers gaat er een heel nieuwe wereld open, want dit milieu kwam nooit eerder aan bod.

Vrees je niet dat het de soap­kijker gaat afschrikken?

‘Familie’ blijft een familieprogramma, met ook jonge kijkers. Er zullen dus geen expliciete beelden te zien zijn. Wat Amélie met haar klanten in bed doet, hoeft ook niet in beeld te komen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. De kijker krijgt wel wat bloot en sexy lingerie te zien, maar het blijft toch vooral suggestief. Amélie werkt in een villa waar een vrouwelijke pooier de plak zwaait en er een zekere gezelligheid onder de meisjes heerst. Die onderlinge vriendschappen komen wel aan bod.

Kende je het escortmilieu?

Enkel van horen zeggen. In tegenstelling tot raamprostitutie of stripclubs blijft de wereld van luxe-escorts meer verborgen, en de sfeer die errond hangt is ook minder ‘ranzig’, omdat het bij escorts niet altijd om pure seks draait. Soms ­willen mannen gewoon gezelschap. Heel wat vrouwen ­worden niet gedwongen. Ze draaien in hun hoofd een knop om en kiezen hier bewust voor, vaak omdat ze radeloos zijn en snel geld willen verdienen om er dan weer uit te stappen.

Zoals Amélie?

Ik vind haar niet zielig. Amélie ziet dit inderdaad als een tijdelijke oplossing. Ze wil Jonas terugbetalen. Vraag is natuurlijk of ze er zo makkelijk zal kunnen uitstappen als ze zelf denkt...

Hoe heb je je voorbereid?

Niet veel anders dan op mijn andere rollen en verhaallijnen. Met de stylist heb ik wel een paar looks uitgeprobeerd met verschillende pruiken en dergelijke. Amélie is dan wel een prostituee, we wilden dat ze er stijlvol bleef uitzien. Ik wist dat ik een paar scènes in lingerie moest spelen, maar dat vind ik geen probleem. Ik eet erg gezond, sport veel en soigneer mijn lichaam zoveel ik kan.

(Lees verder onder de foto.)

Voelde je dan geen gêne bij ­sommige scènes?

Nee, ook niet tijdens de opnamen in de slaapkamers en hotelkamers. In mijn hoofd klopte het allemaal. Er werden op de set zelfs grappen gemaakt: ‘Als iemand nu naar je kinderen roept ‘Je moeder is een hoer’, dan klopt het nog ook, hé?’ En dan lachte ik elke keer heel luid mee. (lacht)

Kijken je kinderen naar ‘Familie’?

Dat interesseert hen niet. Ze zijn nog zo jong, hé. Finn is er 8 en Rowen pas 6. Heel af en toe blijven ze tijdens het zappen weleens op ‘Familie’ hangen en dan vinden ze het vreemd dat ik daar anders rondloop dan thuis. Of dat ik iemand kus die zij niet zo goed kennen. ‘Wat doe je nu?’, ­vragen ze dan, of ‘Wie is dat?’ Kussen vinden ze trouwens sowieso vies. (lacht)

Heb je hen voorbereid op je nieuwe verhaallijn?

Dat is moeilijk uit te leggen, net zoals het woord seks. Ze kennen dat woord wel, maar weten niet wat dat inhoudt. Bovendien komen Finn en ­Rowen amper in contact met ‘Familie’. Tenzij misschien op school, waar ze weleens door oudere kinderen over de serie worden aangesproken. Maar zolang ze niet echt zélf kijken, hoef ik hen niks uit te leggen. Het blijft voor hen een compleet andere wereld. Eentje die voor hen niet zo interessant is. Ik hoop dat de echte soapliefhebbers daar natuurlijk anders over denken. (lacht)

Welke reacties verwacht je?

Heftige. (lacht) De voorbije maanden had Amélie het op sociale media al zwaar verkorven bij de meeste kijkers door al die foute dingen die ze heeft gedaan. Ik ben benieuwd wat ik nu naar mijn hoofd zal ­geslingerd krijgen.

Vervelend?

Helemaal niet. Ik heb veel liever dat mijn personage veel gespreksstof oplevert, dan dat haar verhaal zomaar passeert. Als kijkers zich kwaad maken en ergeren aan Amélie, doet me dat vooral plezier. Dat wil zeggen dat ze geloofwaardig overkomt en dat ik het dus goed gedaan heb. Enkel de chouchou of publiekslieveling spelen vind ik maar saai. (lacht) Amélie is volgens mij ook niet door en door slecht. Wel onbeholpen. En ze schat de gevolgen van haar gedrag altijd fout in. Bij haar is het vaak miserie troef, maar het blijft heerlijk om haar te ­spelen. Hopelijk mag ik dat nog lang doen.