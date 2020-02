Erika Van Tielen over nieuwe ‘Familie’-week: “Amélie keert plots terug, haar verschijning slaat in als een bom…” MC

23 februari 2020

19u00 3 TV De trouwe kijkers hebben haar een paar weken moeten missen. Amélie De Wulf (Erika Van Tielen), de jongere zus van Lars en die als pittige dame, complexloos en goed van inborst rechtdoorzee gaat, pakte haar koffers en verdween van het ene moment op het andere.

De Familie-fans die vreesden dat de scenarioschrijvers haar een geheimzinnige exit hadden bezorgd, kunnen opgelucht adem halen. Deze week duikt Amélie plots weer op in ‘Familie’. Door haar verschijning dropt ze meteen een flinke bom en zorgt ze voor een hoop spanning, twijfels en onzekerheid. Amélie blijkt er plots helemaal anders uit te zien en gaat ook zonder aankondiging heel wat andere dingen doen, zo maakt Erika Van Tielen bekend.

De actrice onthult ook dat er slecht, triest nieuws is over Alfons en dat er met haar Broer Lars ook een en ander aan de hand is. Zo straf zelfs dat er een nieuwe CEO komt voor Fashion. Wordt het Véronique, Brigitte of toch nog iemand anders….

Ontdek nu al de eerste beelden van wat ‘Familie’ deze week te bieden heeft.