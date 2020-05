Erika Van Tielen en zus Heidi keren terug naar 1995: "Die kleren van toen: net mijn personage uit 'Familie'"

TV

Spannende broeken die ze amper aan- en uitkreeg, de beats van Nirvana en boos kijken op klasfoto's: Erika Van Tielen (36) was een coole griet in 1995. Eén die vandaag zelfs wat lijkt op haar 'Familie'-personage Amélie. In 'Groeten uit' rakelt Erika vanavond herinneringen op met zus Heidi (34), en zoontjes Finn (8) en Rowen (6).