Erika en Heidi Van Tielen halen gênante video's boven in 'Groeten Uit': "Gij pikte altijd mijn kleren!"

11 mei 2020

Morgen trekken de zusjes Van Tielen in ‘Groeten Uit’ terug naar 1995, het jaar waarin Michael Jackson een hit scoorde met ‘Scream’, Jean-Luc Dehaene nog premier was, de meeste computers werkten met Windows 95 en Erika Van Tielen 12 kaarsjes uitblies. Ze halen daarbij enkele oude homevideo’s boven water, waarin de zussen het beste van zichzelf geven tijdens een optreden. Het verschil is meteen duidelijk: Erika was vooral een fan van de ‘grunge’ van Nirvana, terwijl Heidi meer hield van het populaire genre, zoals bijvoorbeeld Boyzone.