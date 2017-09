Erik Van Looy zegent deze 34 kandidaten voor 'Slimste Mens': "Halleluja, dit wordt een zalige reeks" MARK COENEGRACHT

Erik Van Looy stelt de nieuwe kandidaten van de nieuwste reeks van 'De Slimste Mens' voor. Zelf deed hij één keer mee en hield hij het zeven afleveringen vol. Ooit zal hij dat persoonlijk record scherpstellen, zweert Erik Van Looy. "Maar laat me eerst nog een jaar of vijf presenteren." Half oktober is het weer zover en treden deze 34 kandidaten in de 'Slimste Mens'-arena. Erik stelt ze allemaal aan u voor.







Dina Tersago (38): presentatrice

"Wimpelde me jaren af met: 'Geen tijd!' Toen ik het begin dit jaar weer probeerde, zei Dina: 'Maar dan ben ik in zwangerschapsverlof.' Waarop ik: 'Aha, dan heb je wél tijd.'"



Evi Van Acker (32): ex-zeilster

"Ik vind het geweldig om, naast Elodie, een tweede olympische medaille te mogen aankondigen. Competitiebeest en erg charmante verschijning. Ik bewonder haar."



Jean-Marie Dedecker (65): politicus

"Hij voelde zich niet meteen geroepen, maar ik ben blijven aandringen. Tot hij antwoordde: 'Erik, gij kunt zelfs een koelkast verkopen aan een eskimo. 't Is goed, ik doe mee.'"



Goedele Wachters (42): nieuwsanker

"Ik joeg al acht jaar op Goedele. Alles had ik geprobeerd. Etentjes, bloemen en maar blijven bellen. De laatste keer, nadat we samen in 'De Drie Wijzen' hadden gezeten, had ik eindelijk prijs."



Bartel Van Riet (35): presentator

"Na jaren proberen hapte Bartel nu wél toe. Een week later kreeg ik telefoon: of ik wilde meedoen aan 'Bartel in het Wild'. Ik heb nu al schrik."

Björn Soenens (49): journalist

"Niet evident om deze Amerika-correspondent naar hier te lokken. Björn is een ambiteuze kandidaat, ik kijk uit naar zijn komst. Liefst op cowboyboots, ja."



Xavier Malisse (39): ex-tennisser

"Een tip van Kim Clijsters. Weinig mensen kennen hem, want hij geeft zelden interviews. Ik verwacht een aantal stevige matchballen."



Johan Boskamp (69): voetbalanalist

"Eindelijk! Misschien zal ik Johan niet altijd verstaan, maar ik denk dat ik gewoon álles goed ga rekenen omdat ik hem zo sympathiek vind (lacht)."



Elodie Ouedraogo (36): ex-atlete en presentatrice

"Ik kom Elodie vaak tegen op Woestijnvis. Elke keer ben ik onder de indruk. Bij haar vorige deelname aan de quiz werden haar Givenchy-laarzen wereldnieuws."



Bill Barberis (35): acteur

"Bill was niet, euh, thuis maar in India toen ik hem belde. Zei meteen ja, misschien omdat hij daar helemaal zen was. IJzersterke kandidaat."

Rob Vanoudenhoven (49): presentator

"Rob en ik, we go way back. We kennen elkaar echt al heel lang. En als we samenwerken, is dat altijd een avontuur."



Jef Van Echelpoel (38): zanger en tatoeëerder

"Tijs Vanneste, zoals hij echt heet, gaat van het scherm spatten. Ziet er waanzinnig rock-'n-roll uit én is ook een heel lieve en sympathieke man."



Frances Lefebure (29): actrice

"Frances is geen quizzer van nature, denk ik. Maar ze neemt geen blad voor de mond. Een charmante durfal."



Sean Dhondt (33): presentator en muzikant

"Enorm fijn dat hij de kleuren van Medialaan mag komen verdedigen. Erg leuke man en - niet onbelangrijk - fan van het programma."



Dalilla Hermans (31): schrijfster

"Een teamgenoot in het zaalvoetbal zei dat ik z'n vrouw moest vragen. De redactie heeft haar getest en goedgekeurd. Komt dezer dagen vaak in het nieuws met haar visie op racisme."

Jens Dendoncker (27): komiek

"Comedians scoren altijd in 'De Slimste Mens'. Ze hebben een brede kennis, zijn meestal redelijk relaxed en spelen daardoor goed."



Stijn Van de Voorde (40): radiopresentator

"Supertalent. Ik denk dat hij ons enorm kan verrassen. Al moet hij wel érg goed scoren om Studio Brussel-collega Eva De Roo te overtreffen, die vorig jaar de grote finale haalde."



Linde Merckpoel (32): radiopresentatrice

"Ook voor Linde wordt het pittig, die combinatie van avondopnames met een ochtendshow. Gelukkig heeft ze een energiepeil om jaloers op te zijn."



Heidi Van Tielen (31): radiopresentatrice

"Goedlachs en vrolijk én volgens mij ook erg intelligent. Ze zal wel late opnames moeten combineren met de ochtendshow op Qmusic. We gaan goed voor haar zorgen."



Filip Peeters (54): acteur

"Eindelijk heb ik iemand gevonden die nog onnozeler lacht dan ikzelf. Toffe man, wonderlijke acteur."

Thibault Christiaensen (22): muzikant

"Roodharige topgitarist en zanger van Equal Idiots. Ik ging naar die groep kijken en zag precies The Who. Volgens mij wacht hem een internationale carrière."



Kristof Calvo (30): politicus

"Groen en competitief. Hij was bijna professioneel voetballer geworden. Slimme man met veel kennis en snelheid. Ideaal voor 'De Slimste Mens'."



Lynn Van Royen (28): actrice

"Ik denk dat Lynn vooral meedoet omdat ze graag quizt. Zou weleens een hoofdrol kunnen spelen."



Evi Hanssen (38): presentatrice

"Evi bulkt van het talent en maakt carrière in binnen- en buitenland. Ze is charmant, goedlachs en volgens mij ook zeer snel in het spel."



Joke Emmers (27): actrice

"Getalenteerde actrice, die vorig jaar een opvallende beurt (lacht) maakte in 'Callboys'. Top!"



Bart Somers (53): politicus

Erik Van Looy: "Jaar na jaar wees hij mijn aanbod vriendelijk af. Nu hij verkozen is tot beste burgemeester ter wereld, gaat hij toch voor de overwinning."

Doen ook mee:

Actrice Katrin Lohmann (37)

"Een tip van Jan Eelen, ze speelde de intelligente Fonda in 'Callboys'. Geweldige actrice met een internationale carrière in theater en televisie. Fascinerend iemand."



Actrice Barbara Sarafian (49)

"Neemt voor de tweede keer deel. Ze is erg slim, interessant en geestig. Ze durft wat zottigheid in de studio te brengen."



Politicus Sammy Mahdi (29)

"Als je op je 29ste politicoloog bent, parlementair medewerker, voorzitter van Jong CD&V en columnist, dan wéét je wat er allemaal rondom je gebeurt. Sterke speler."



Kunstenaar Herr Seele (58)

"Ongetwijfeld de slimste deelnemer dit seizoen. Hij is enorm belezen en weet dingen die niemand weet. Maar hij kijkt geen tv en heeft lak aan spelregels."



Muzikante Isolde Lasoen (37)

"Heeft me de voorbije jaren al vaak aan de telefoon gehad. Dit seizoen hoorde ik voor het eerst twijfel in haar stem - dan weet ik dat ik moet toeslaan."



Komiek Chris van der Ende (36)

"Afkomstig uit Brazilië, nu één van de snelste stand-upcomedians uit Nederland. Waanzinnige mimiek en een goede portie levenswijsheid. Een ruwe diamant."



Presentator Xavier Taveirne (36)

"Phara de Aguirre zei zoals elk seizoen nee, maar raadde me aan Xavier te vragen. Een man die ontzettend veel weet. En wat een prachtige stem."



Magaly Rodriguez Garcia

Professor geschiedenis aan de KU Leuven.