Erik Van Looy strikt Hans Vanaken voor nieuwe ‘Slimste Mens’-reeks MC

22 juni 2018

06u00 1 TV Terwijl de Rode Duivels in Rusland jacht maken op de titel van wereldkampioen en morgen hun tweede wedstrijd spelen, maakt profvoetballer van het jaar, spits bij blauwzwart Club Brugge en hopelijk toekomstig Rode Duivel Hans Vanaken (26) in het najaar een gooi naar de titel van ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

Eén prijs heeft Hans, die eerder bij Lommel en Lokeren voetbalde, al vast. Hij is de eerste kandidaat van het nieuwe seizoen die officieel bekend raakt.

"Ik ontmoette onlangs Ruud Vormer, Gouden Schoen 2017, en vroeg hem of hij een deelname aan 'De Slimste Mens ter Wereld' zag zitten. 'Niks voor mij', zei Ruud, 'maar je moet Hans Vanaken vragen. Wat die allemaal weet.' Ik ben dan bij Hans thuis geweest en jawel, Ruud had gelijk", zo vertelt Erik Van Looy. "Ja, voetballers hebben het tot op heden niet fantastisch gedaan in onze quiz, maar Hans zal schitteren, daar ben ik nu al zeker van."

"Hans werd recent nog uitgeroepen tot profvoetballer van het jaar. Misschien kan hij in december een nog prestigieuzere titel in de wacht slepen", aldus een lachende Erik.

Het zestiende seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ start opnieuw in oktober op VIER.