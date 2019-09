Erik Van Looy lost nieuwe namen voor ‘De Slimste Mens ter Wereld’ SDE

22u45 0 TV Erik Van Looy (57) was vanavond te gast in ‘Gert Late Night'. Daar maakte hij enkele nieuwe namen voor ‘De Slimste Mens ter Wereld’ bekend.

Bij ‘Gert Late Night’ verklapte Erik Van Looy dat Katja Schuurman en Mathieu Terryn dit seizoen zullen deelnemen aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Katja Schuurman is een Nederlandse actrice, zangeres en presentatrice (‘Crimi Clowns: De Movie’, ‘Costa!’), die dit najaar te zien zal zijn in ‘De Battle' op VIER. “De mooiste vrouw van Nederland", vindt Erik. Mathieu Terryn is vooral bekend als de zanger van Bazart.

Eerder vertelde Van Looy al dat Philippe Geubels, Jeroen Meus, Natalia en Bart Schols dit seizoen hun opwachting zullen maken. Nederlander Jeroen Van Koningsbrugge wordt het eerste jurylid van het nieuwe seizoen.

En Erik had nog meer nieuws: hij is momenteel aan een nieuwe film aan het werken. Wat dat nieuwe project juist is, gaf hij echter nog niet prijs.