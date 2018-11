Eric Goens werkt aan reeks over oorlogsmisdadigers SD

07 november 2018

11u12

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Eric Goens, de maker van onder andere ‘Niveau 4' en ‘Die Huis’, werkt aan een documentairereeks over oorlogsmisdadigers. De reeks zal ‘Bariloche’ heten en te zien zijn op Canvas.

‘Bariloche’ is een mondain Argentijns skioord waar net na de Tweede Wereldoorlog heel wat Duitsers en Vlamingen zich vestigden. Verschillende van hen hadden in de woelige oorlogsjaren ‘foute’ dingen gedaan.

Tegenwoordig is Bariloche een populair winters vakantieoord, maar dat is uiteraard niet waarom het plaatsje de interesse van Eric Goens heeft gewekt. Hij wil het verhaal vertellen van de Vlamingen die daar na de Tweede Wereldoorlog zijn neergestreken. Hij zal het niet alleen hebben over de collaborateurs, maar ook over hun kinderen en kleinkinderen.

Wanneer de reeks precies zal worden uitgezonden op Canvas is nog niet bekend.