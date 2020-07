Eric Goens voor de tweede week op rij op pad met BV’s: “Laura Tesoro is een schatje, maar ik ben blij dat ik kan tonen wie ze écht is” MC

26 juli 2020

16u38 0 TV Een nieuwe vakantieweek, een nieuwe week ‘ Een nieuwe vakantieweek, een nieuwe week ‘ De Zomer Van ’, de reportagereeks van Eric Goens (51) op VTM. Deze week met zangeres Laura Tesoro (23), olympisch judoka Dirk Van Tichelt (36), comedian Jens Dendoncker (30) en VTM Nieuwsanker Dany Verstraeten (64).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik ben vooral blij en fier met de bijdragen van Laura Tesoro”, blinkt Goens. “Ik trap een open deur in als ik zeg dat Laura Tesoro geen open boek is. Laat het woord interview vallen en je weet voldoende… Maar ik denk dat ik erin geslaagd ben om voor het eerst te laten zien wie Laura eigenlijk is en hoe ze in elkaar zit. Ze is één van de weinige kindsterren van ons land. Maar daar hangen ook heel veel littekens aan. Het gevolg van een hele hoop ellende waar dat meisje zich doorheen heeft moeten worstelen. Op school liep het voor geen meter. De afgunst deed pijn, de onzekerheid knaagde, noem maar op. Laura is écht waar een schatje, maar ik ben wel heel erg blij dat ik kan tonen wie ze echt is.”

“En dan is er ook Jens Dendoncker, die vorige week al een eerste keer opdook”, vervolgt Goens. “Iedereen denkt dat Jens de eeuwig grappige mens is, maar het blijkt dat hij ook een heel andere kant heeft. Hij is de gast die de meest opmerkelijke quote meegaan. ‘De zomer Van’?, merkte hij op. ‘Dit is eerder ‘De Winter Van’ voor mij’. Die uitspraak tekent hem heel erg. Die lach en die traan. Ik heb heel veel met hem te doen. Medelijden, zeg maar, al wil hij dat zelf niet. Terwijl hij daar zit en bezig is, denk je, charme, terwijl er dan op dat moment weer een grol komt die je strijk legt. Dendoncker ten voeten uit.”

Bekijk ook: Jens Dendoncker over coronakilo’s: “Er is toch 8 kilo bij”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Als er iemand is op wie de verplichte congé van de voorbije maanden heel hard heeft ingehakt, dan is het wel Jens. Het heeft hem 10, 11 kilo opgeleverd, maar je voelt vooral hoe hij dat podium mist. Het was bijzonder boeiend om Jens te leren kennen en te beseffen wat corona met elk van ons aanricht.”

Verder deze week in ‘De Zomer Van’ de verdere avonturen van judoka Dirk Van Tichelt en de intrede van VTM-Nieuwsanker Dany Verstraeten, die bijna pensioengerechtigd is.

Bekijk ‘De Zomer Van’ van maandag tot en met donderdag om 21.00 bij VTM en op VTM GO.