Eric Goens volgt jaar lang revaliderende Stig Broeckx: "Hoe hij met alles omgaat zorgt voor kippenvel" TDS

09 augustus 2018

17u50

Bron: RADIO 2 0 TV Het tweede seizoen van 'Bargoens' zal spraakmakend worden, zoveel is zeker. Eric Goens kon een jaar lang de revaliderende Stig Broeckx volgen, de wielrenner die twee jaar geleden maandenlang in coma lag na een zware valpartij. " De manier waarop Stig met alles omgaat zorgt voor kippenvel", zei Goens vandaag op Radio 2.

De Belgium Baloise Tour in 2016 veranderde voorgoed het leven van Stig Broeckx. Twee seingevers op motoren wilden het peloton die dag langs links inhalen, maar plots ging het fietspad over in een modderige berm. De seingevers kwamen ten val en de motoren kwamen pal voor het peloton terecht. Renner Stig Broeckx raakte levensgevaarlijk gewond. Pas een half jaar later ontwaakte Stig uit zijn coma.

In het tweede seizoen van ‘Bargoens’ maken de kijkers de revalidatie, die intussen al anderhalf jaar duurt, van dichtbij mee. “Ik heb al heel wat straffe verhalen gezien de afgelopen jaren, maar het verhaal van Stig is de waanzin voorbij. De manier waarop Stig met alles omgaat zorgt voor kippenvel", zei Goens vandaag aan Radio 2. "Zijn vader, moeder en vriendin staan zeer dicht bij hem. Zij helpen hem naar een punt waar zelfs dokters dachten dat hij nooit meer ging geraken. De dokters hadden het al opgegeven”.

Het tweede seizoen van 'Bargoens' wordt pas later verwacht.